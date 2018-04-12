Парковщики тоже люди: иногда штрафы все же аннулируются

Для жителя столицы это скорее норма. Поскольку данная история касается лично меня, буду признаваться в своих грехах. В моей копилке водителя с 14-летним стажем имеется четыре штрафа. Все за парковку. В двух случаях я считаю, что штрафы были спорными, но добиться справедливости не удалось, и я просто смирилась. В двух других я была действительно виновата: забыла положить квитанцию об оплате на видное место и не положила туда же часики в зоне, где они должны были лежать.

Однако штраф, который я обнаружила 5 апреля под дворником своей машины на парковке возле Казанской церкви в Таллинне, оказался исключительным. Во всех смыслах слова. Полоска бумаги с извещением о договорном штрафе от фирмы Europark лежала на фоне парковочного талона на 30 дней, купленного за сутки до штрафа. Время оплаченной парковки должно закончиться 4 мая, однако причиной штрафа в извещении называлось именно «Превышение времени оплаченной парковки». Мне-то сразу стало понятно, что контролер перепутал: 05.04 и 04.05 ввели его в смущение, и человек выполнил свой долг как смог – выписал штраф.

ФОТО: архив автора

Меня же смущало в этой ситуации другое: как я докажу, что правильная парковочная карточка лежала на торпеде моей машины в момент парковки? Но ничего доказывать не пришлось.

Поскольку я не играю в азартные игры ни с государством, ни с частными компаниями, и другим, кстати, не советую, в тот же вечер я вошла в Интернет-среду фирмы Europark, в которой можно опротестовать штраф, если водитель считает, что его наказали неправильно. Да, чтобы заполнить претензию нужно собственными руками вбить в систему множество данных о себе, но, как я уже сказала, мне скрывать нечего, и поэтому я сообщила частному парковщику, где живу, каким номером телефона пользуюсь, и что именно я являюсь ответственным пользователем автомобиля.

Затем система вывела меня на обстоятельства нарушения, куда были загружены фотографии, мое «нарушение» доказывающие . Среди них нашелся и снимок моей парковочной карточки, установленной по всем правилам и позволяющей мне парковаться до 4 мая. О чем я и сообщила представителям фирму, попросив внимательно изучить ими же сделанные фотографии.

Претензия была отправлена, на что пришел автомат-ответ, велевший мне не оплачивать штраф до тех пор, пока мою претензию не проанализируют и не дадут ответ. На это было взято время – две недели.

Ответ пришел раньше – 11 апреля, и его стоит привести целиком:

«Уважаемая Ирина Каблукова. Благодарим, что не сочли за труд связаться с нами. Мы детально изучили обстоятельства назначенного штрафа. Ошибка была наша. Приносим глубочайшие извинения за случившееся. Ситуации, когда наш организатор ошибся и верно поступившему клиенту был назначен договорный штраф, происходят крайне редко. Но человеческая ошибка все же возможна. Мы обратили внимание организатора парковки на его ошибку.

Мы аннулировали штраф.

Хотели бы и дальше видеть вас своим клиентов. В знак доброй воли дарим Вам бесплатное время парковки в размере 10 евро. Подаренные бонусные деньги вы можете использовать на наших внешних парковках в зоне ЕР через обычную М-парковку. Система, прежде всего, будет использовать бонусные деньги и только потом начнет выставлять новые счета за парковку.

Еще раз приносим свои извинения и надеемся на ваше разумное отношение».