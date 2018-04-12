Путинский подарок и две звезды хоккея спасли жизни детей и матери-одиночки

BMW Х5, который Ковальчук получил за победу в Олимпийском хоккейном турнире, был сразу же выставлен на продажу, причем цена была почти на 40% выше, чем цена аналогичного автомобиля в любом из дилерских салонов. Через некоторое время Ковальчук признался, что покупатель на машину есть, и, как выяснилось сейчас, этим покупателем стал бывший партнер по СКА, нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.

"Не то, чтобы я удивился. Просто мы не так часто общаемся с Панарой, как раньше. Он ведь в Америке, разница во времени. А я пост в инстаграм выставил, и через пять минут он мне позвонил.

Вот, человек тоже хотел поучаствовать, помочь детям. Это дорогого стоит.

Конечно, мы сразу все быстро решили. Во вторник я как раз провел весь день в Москве. Мы нашли три разные истории. Помогли детишкам, перевели деньги.

У двоих будет операция скоро. Дай бог, все обойдется, они выздоровеют, будут жить обычной жизнью.

И еще одна женщина – ее вообще нашли на улице с двумя детьми. Сейчас волонтеры ей снимают квартиру, мы тоже чуть-чуть помогли, чтобы помочь ей встать на ноги и детишек тоже поставить.

Хорошее дело все вместе сделали. Но их должно быть больше. Тем более, когда есть возможность."

По словам Панарина, он не сомневался в том, что купит подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль у Ковальчука : "Я сразу же понял, что забираю эту машину. Потому что у меня уже были отведены деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало – в какие-то непонятные организации. Бывает, там вклады пилят и еще куча разных проблем. Жалко рисковать честно заработанными деньгами. А вот Илье я доверяю. И он как раз такой же идеей загорелся. Уверен, что деньги пойдут в правильное русло. Там уже выбрали человека, которому будут помогать. Так что все здорово.