Расходы крупнейших парламентских партий на рабочую силу превышают 140 000 евро
12 апреля 2018 г., 14:20
Общая сумма расходов эстонских парламентских партий в первом квартале различается в пять раз. Еще большая разница оказалась в расходах на рабочую силу - если Центристская партия и Партия реформ потратили почти по 150 000 евро, то EKRE - лишь 6000 евро.
По данным Комиссии по надзору за финансированием партий, расходы Центристской партии и Партии реформ на рабочую силу составили около 146 000 евро, пишет rus.err.ee. общие расходы партий составили 385 490 и 262 775 евро соответственно.
Социал демократы потратили на рабочую силу 57 000 (общие расходы 162 000 евро), Свободная партия 35 000 (общие расходы 111 500 евро), IRL 33 800 (общие расходы 108 000 евро), а EKRE 6035 евро (общие расходы 76 491 евро).