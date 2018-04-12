ОЗХО подтвердила российское происхождение "Новичка"

Ранее 12 апреля в ОЗХО уклонились от ответа на вопрос о возможной связи недавних инспекций в России с делом Скрипаля.

"В соответствии со Статьей VI Конвенции о запрещении химического оружия ОЗХО проводит 241 инспекцию в год", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу организации. Технический секретариат не разглашает информацию о сути этих инспекций по соображениям конфиденциальности, исходя из необходимости защиты промышленной и коммерческой тайны, пояснили в ОЗХО.

"Прозрачный и открытый подход"

После завершения расследования копия итоговой версии доклада в соответствии с принятой практикой была передана британской стороне, заявил представитель МИД Великобритании. Лондон также попросил предоставить копии доклада всем странам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия. "Прозрачный и открытый подход" представляет собой полную противоположность "тактике запутывания и отвлечения", которую использует российская сторона, подчеркивает издание.

Отравление в Сосбери

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР. Британские спецслужбы полагают, что яд был произведен в России. 9 апреля Юлия Скрипаль была выписана из больницы и доставлена в безопасное место. Ее отец по-прежнему находится в клинике Солсбери.