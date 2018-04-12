Фото: выбираем однолетние цветы для дачи

Наверняка каждому счастливому обладателю загородного участка хочется создать на нем настоящий цветущий рай, где можно отдохнуть и душой, и телом. Для дачных клумб и декоративного оформления сада отлично подойдут однолетние цветы, яркие, красочные, высоко- и низкорослые.

Традиционные однолетние цветы для дачной клумбы

Цветущие однолетние цветы для дачи пользуются огромной популярностью у садоводов. И это неудивительно, ведь яркие и красочные однолетники позволяют каждый год формировать новые цветочные композиции на своем участке, служащие обязательными элементами стильного и современного ландшафтного дизайна. Это позволяет вашему саду выглядеть по-новому каждый летний сезон.

ФОТО: yellowhome.ru

Однолетние цветы отлично подходят для того, чтобы отточить свои навыки в приусадебном цветоводстве. Они позволяют без труда:

- подобрать оптимальную цветовую гамму, создав потрясающую игру оттенков;

- рассчитать время цветения так, чтобы ваш сад был красочным и ярким весь теплый сезон;

- разбить клумбы и цветники по всему периметру садового участка, в том числе и в затененных местах.

ФОТО: yellowhome.ru

Начинающим цветоводам мы рекомендуем остановиться на традиционных садовых цветах, вегетационный цикл которых составляет один сезон. К ним относятся: петуния, бархатцы, настурция, календула, сальвия, львиный зев, шалфей.

Они неприхотливы в уходе, отличаются пышным цветением и позволяют создать круглые, прямоугольные, ромбовидные и даже многоярусные клумбы, играющие красками и ароматами лета весь теплый сезон.

ФОТО: yellowhome.ru

Все перечисленные сорта однолетних цветов отлично подходят, как для одиночного высаживания, так и для декоративного оформления цветников с высокорослыми цветами. Подходят они и для заполнения пустующего места между розами и декоративными кустарниками.