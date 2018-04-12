Фото: выбираем однолетние цветы для дачи

Приближается дачный сезон, самое время подумать о благоустройстве приусадебного участка. Какие выбрать однолетние цветы для дачи, как оформить клумбы и сделать так, чтобы весь летний сезон ваш сад был покрыт густым цветущим ковром, рассказывает Yellowhome.ru.
Наверняка каждому счастливому обладателю загородного участка хочется создать на нем настоящий цветущий рай, где можно отдохнуть и душой, и телом. Для дачных клумб и декоративного оформления сада отлично подойдут однолетние цветы, яркие, красочные, высоко- и низкорослые.
Традиционные однолетние цветы для дачной клумбы
Цветущие однолетние цветы для дачи пользуются огромной популярностью у садоводов. И это неудивительно, ведь яркие и красочные однолетники позволяют каждый год формировать новые цветочные композиции на своем участке, служащие обязательными элементами стильного и современного ландшафтного дизайна. Это позволяет вашему саду выглядеть по-новому каждый летний сезон.
Однолетние цветы отлично подходят для того, чтобы отточить свои навыки в приусадебном цветоводстве. Они позволяют без труда:
- подобрать оптимальную цветовую гамму, создав потрясающую игру оттенков;
- рассчитать время цветения так, чтобы ваш сад был красочным и ярким весь теплый сезон;
- разбить клумбы и цветники по всему периметру садового участка, в том числе и в затененных местах.
Начинающим цветоводам мы рекомендуем остановиться на традиционных садовых цветах, вегетационный цикл которых составляет один сезон. К ним относятся: петуния, бархатцы, настурция, календула, сальвия, львиный зев, шалфей.
Они неприхотливы в уходе, отличаются пышным цветением и позволяют создать круглые, прямоугольные, ромбовидные и даже многоярусные клумбы, играющие красками и ароматами лета весь теплый сезон.
Все перечисленные сорта однолетних цветов отлично подходят, как для одиночного высаживания, так и для декоративного оформления цветников с высокорослыми цветами. Подходят они и для заполнения пустующего места между розами и декоративными кустарниками.
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