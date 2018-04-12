Галерея: в Йыгевамаа сгорел жилой дом, владелец в критическом состоянии

Сегодня в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение, что в Йыгевамаа в поселке Нурга загорелся жилой дом. В сообщении говорилось, что в помещении могут находиться люди.

По прибытии спасателей выяснилось, что открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом, крыша которого была практически полностью обрушена.

Рядом с домом с серьезными ожогами был найден 61-летний мужчина. Спасателям удалось спросить у него, есть ли в доме еще люди. Он лишь покачал головой.

Мужчину передали скорой помощи. Его состояние было настолько критическим, что на место происшествия вызвали реанимобиль, который доставил пострадавшего в Таллиннскую больницу.