четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Галерея: в Йыгевамаа сгорел жилой дом, владелец в критическом состоянии

Галерея: в Йыгевамаа сгорел жилой дом, владелец в критическом состоянии

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В Йыгевамаа в поселке Нурга сгоревший жилой дом стал непригодным для проживания.  

Сегодня в 12:15 в Службу спасения поступило сообщение, что в Йыгевамаа в поселке Нурга загорелся жилой дом. В сообщении говорилось, что в помещении могут находиться люди.

По прибытии спасателей выяснилось, что открытым огнем горел одноэтажный деревянный дом, крыша которого была практически полностью обрушена.

Рядом с домом с серьезными ожогами был найден 61-летний мужчина. Спасателям удалось спросить у него, есть ли в доме еще люди. Он лишь покачал головой. 

Мужчину передали скорой помощи. Его состояние было настолько критическим, что на место происшествия вызвали реанимобиль, который доставил пострадавшего в Таллиннскую больницу.

В результате пожара дом стал непригодным для проживания.

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