На границе разворачивают сотни граждан бывшего СССР

Например, в течение суток 6 апреля в Нарве в страну не впустили 49-летнего туркмена и 36-летнего молдаванина, 7 апреля - 28-летнего снова молдаванина, 9 апреля - 34-летнего гражданина Туркменистана. Все это совершенно рутинная работа погранохраны.

Согласно статистике, в течение 2017 года на рубежах Эстонии было сделано 1223 запретов на въезд в страну. Из этого числа 1028 запретов было сделано на восточной границе, то есть по отношению к людям, направлявшимся со стороны России.

Большинство нарушителей - это граждане стран, входивших в прошлом в СССР и затем не присоединившихся к Шенгенскому безвизовому пространству. В одной только Нарве в Эстонию в течение 2017 года не впустили 309 граждан России, 124 гражданина Молдавии, 40 украинцев, 16 армян и столько же граждан Таджикистана, 14 киргизов, 11 граждан Белоруссии, 7 граждан Туркменистана, 5 граждан Казахстана и 5 граждан Узбекистана.

Статистику по запросу Rus.Postimees.ee комментирует старший инспектор миграционного контроля Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Вельо Уустал:

"Причины выдачи запретов на въезд разные. Наиболее распространенной причиной является отсутствие визы или вида на жительство, то есть вообще нет права на въезд в Шенгенскую визовую зону. Очень часто случается так, что на границу прибывают за день или два до начала срока действия визы. В этом случае на погранпункте выдается запрет на въезд, но у человека есть возможность вернуться, когда виза будет уже действительной. Кроме того, к границе прибывают много тех, у кого нет достаточно денежных средств, которые необходимы на период пребывания".

Из числа республик бывшего СССР, не входящих теперь в Шенгенское визовое пространство, только Грузия, Молдавия и Украина имеют безвизовые отношения с шенгенскими странами, включая Эстонию. Тем не менее, их гражданам, чтобы въехать, нужны как минимум биометрические паспорта, а также убедительные объяснения о цели приезда, плане обратного отъезда максимум через 90 дней, доказательства собственной финансовой состоятельности на это время.