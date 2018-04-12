На границе разворачивают сотни граждан бывшего СССР

Ежедневные пресс-сводки Депаратмента полиции и погранохраны очень часто содержат скупую информацию о том, как на эстонско-российской границе в Эстонию не впустили некоего гражданина, например, Молдавии, Туркменистана или даже России.
Например, в течение суток 6 апреля в Нарве в страну не впустили 49-летнего туркмена и 36-летнего молдаванина, 7 апреля - 28-летнего снова молдаванина, 9 апреля - 34-летнего гражданина Туркменистана. Все это совершенно рутинная работа погранохраны.
Согласно статистике, в течение 2017 года на рубежах Эстонии было сделано 1223 запретов на въезд в страну. Из этого числа 1028 запретов было сделано на восточной границе, то есть по отношению к людям, направлявшимся со стороны России.
Большинство нарушителей - это граждане стран, входивших в прошлом в СССР и затем не присоединившихся к Шенгенскому безвизовому пространству. В одной только Нарве в Эстонию в течение 2017 года не впустили 309 граждан России, 124 гражданина Молдавии, 40 украинцев, 16 армян и столько же граждан Таджикистана, 14 киргизов, 11 граждан Белоруссии, 7 граждан Туркменистана, 5 граждан Казахстана и 5 граждан Узбекистана.
Статистику по запросу Rus.Postimees.ee комментирует старший инспектор миграционного контроля Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Вельо Уустал:
"Причины выдачи запретов на въезд разные. Наиболее распространенной причиной является отсутствие визы или вида на жительство, то есть вообще нет права на въезд в Шенгенскую визовую зону. Очень часто случается так, что на границу прибывают за день или два до начала срока действия визы. В этом случае на погранпункте выдается запрет на въезд, но у человека есть возможность вернуться, когда виза будет уже действительной. Кроме того, к границе прибывают много тех, у кого нет достаточно денежных средств, которые необходимы на период пребывания".
Из числа республик бывшего СССР, не входящих теперь в Шенгенское визовое пространство, только Грузия, Молдавия и Украина имеют безвизовые отношения с шенгенскими странами, включая Эстонию. Тем не менее, их гражданам, чтобы въехать, нужны как минимум биометрические паспорта, а также убедительные объяснения о цели приезда, плане обратного отъезда максимум через 90 дней, доказательства собственной финансовой состоятельности на это время.
"В прошлом году было более сотни случаев, когда у желающих пересечь границу не было соответствующих документов, чтобы оправдать цель поездки, это означает, что нет, например, бронирования гостиницы, страхования или подтверждения об отправлении из страны. Для нас важно, чтобы въезд на территорию Шенгена отвечал законам и целям, и чтобы пребывание и отъезд иностранцев были контролируемыми. Мы должны гарантировать, что прибывающий в страну человек не остается здесь дольше, чем ему разрешено страной пребывания, и что он не совершит здесь преступлений. Поэтому погранконтроль детальный и основательный", - сказал Уустал.