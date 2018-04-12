Лех Валенса: Путин отвечает на милитаризацию соседей и не дает России развалиться

«У Путина, конечно, сейчас трудная ситуация. Раньше была мощная держава, а потом она развалилась. Россия таким образом перестала была сильной страной — в дальнейшем это стало поводом для большего количества проблем у Путина», — сказал РБК Валенса.

К тому же, добавляет Валенса, Россия по-прежнему остается огромной страной с десятками народов. «Если бы в России повторилась такая революционная ситуация, как в Польше в 1980-х годах, то в составе самой России осталось бы не больше 20-40 миллионов граждан. Остальные бы основали новые государства. Путин хотел сохранить имеющееся единство, при этом он проводит реформы и крепко держит страну, чтобы предотвратить распад», — полагает Валенса. На политику России также оказывает влияние митилитаризация соседей, которой российское руководство вынуждено отвечать, сказал он.