четверг, 12 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Лех Валенса: Путин отвечает на милитаризацию соседей и не дает России развалиться

Лех Валенса: Путин отвечает на милитаризацию соседей и не дает России развалиться

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лех Валенса.

ФОТО: Scanpix

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью РБК заявил, что на политику России влияют развал СССР и милитаризация соседних стран. 

«У Путина, конечно, сейчас трудная ситуация. Раньше была мощная держава, а потом она развалилась. Россия таким образом перестала была сильной страной — в дальнейшем это стало поводом для большего количества проблем у Путина», — сказал РБК Валенса.

К тому же, добавляет Валенса, Россия по-прежнему остается огромной страной с десятками народов. «Если бы в России повторилась такая революционная ситуация, как в Польше в 1980-х годах, то в составе самой России осталось бы не больше 20-40 миллионов граждан. Остальные бы основали новые государства. Путин хотел сохранить имеющееся единство, при этом он проводит реформы и крепко держит страну, чтобы предотвратить распад», — полагает Валенса. На политику России также оказывает влияние митилитаризация соседей, которой российское руководство вынуждено отвечать, сказал он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ