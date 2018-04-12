Аналитик Министерства финансов: экономике Эстонии не грозит перегрев

«Поведение основных субъектов эстонской экономики в течение последних десяти лет было очень консервативным и нынешнее положение дел существенно отличается от картины периода 2005-2007 годов, когда в экономике царил перегрев. Эти периоды совершенно несравнимы между собой», - отметил Абен на состоявшейся в четверг пресс-конференции.

На рынке труда в силу отсутствия рабочей силы цены выросли, но это нормально для рыночной экономики и не свидетельствует о начале перегрева экономики.

«Рынок труда в Эстонии свободный, то есть, цены на нем формируются за счет соотношения спроса и предложения. В условиях свободного рынка и отсутствия существенных препятствий, в условиях рыночной экономики будет неверно говорить, что цены слишком высоки или слишком низки. Когда цена высока, это служит сигналом экономике, что туда надо направить больше ресурсов», - пояснил аналитик.

В отличие от предкризисного времени, когда долговая нагрузка домашних хозяйств и предприятий росла с очень большой скоростью, за последние десять лет, а также и в этом году уровень сбережений домашних хозяйств выше, чем долговых обязательств. И в целом уровень долговой нагрузки в Эстонии не вырос, в том числе, и у предприятий.

В то же время, считает Мадис Абен, открытым остается вопрос, почему быстрый рост экономики не восстанавливался до 2017 года. По его оценке, это могло быть в силу запоздалого восстановления внешнего спроса, которое началось с Финляндии в прошлом году.

«С начала кризиса мы говорили, что ожидаем восстановления внешнего спроса, чтобы экономика зарубежных стран начала расти и потянула бы за собой и нашу экономику. Теперь наконец это произошло, восстановление внешнего спроса реализовалось. Мы ждали этого момента почти 10 лет», - отметил Абен.

По оценке Мадиса Абена, уверенность экономике придает еще и то, что долговая нагрузка эстонского государства по-прежнему очень низка и сокращается.