КаПо: иностранных боевиков неоднократно доставляли в регион конфликта через Эстонию

Как отметил в своем предисловии к ежегоднику гендиректор Департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу, нигде в Европе нет такого уровня интенсивности терроризма, чтобы он серьезно угрожал конституционному строю, даже если некоторые государства были вынуждены использовались чрезвычайные меры, выводя на улицу военных. «И в Эстонии терроризм так же не представляет экзистенциальной опасности для государства», - пишет Синисалу.

Ежегодник сообщает, что, как и в прежние годы, в Европе имели место несколько терактов. «Убийство людей в Лондоне, взрыв самодельного взрывного устройства в Манчестере, нападение в центре Барселоны и нападение с применением холодного оружия в Турку - лишь некоторые примеры трагических события»,- говорится в ежегоднике.

Как сообщает КаПо, хотя основы исламских радикалистов в очагах сирийско-иракского конфликта распадаются, это не снижает угрозы терроризма в Европе. «Проблема возвращающихся из очагов конфликтов иностранных боевиков, в частности, если это граждане европейских стран, останется для нас пробным камнем на долгие годы. Все острее на первый план выходят вопросы, как препятствовать распространению идеологии радикалов в интернете, в том числе в соцсетях, и как снизить радикализацию в тюрьмах», - сказано там же.

Ежегодник отмечает, что все сложнее становится отделить безопасность Эстонии от международной безопасности. «События в тысячах километрах влияют на нас и наших союзников в Европе. Представление о взаимопроникновении ситуации безопасности дает в числе прочего тот факт, что с начала сирийского конфликта Эстонию неоднократно использовали в качестве транзитной страны для доставки в регион конфликта иностранных боевиков»,- отмечается в ежегоднике КаПо.

Хотя реальная вероятность терактов в Эстонии низкая, произошедшие события подчеркивают необходимость постоянно обращать внимание как на необходимость предотвращения терроризма, так и на необходимость готовности к компетентному реагированию.