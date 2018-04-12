Не дотерпели до Чемпионата мира

Исполняющим обязанности главного тренера станет Илья Воробьев. Знарок поедет в качестве консультанта.

«Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА (главный тренер), и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша», – сказал глава ФХР Владислав Третьяк "Р-Спорт".

В хоккейных интернет-сообществах развернулись дискуссии на тему данного поступка ФХР. Хотя мнения и разные, от одобрения до полного неприятия Воробьева, но основная масса болельщиков сходится во мнении, что Знарок будто бы специально попросил убрать его с поста тренера сборной России.

В Данию приедут многие сильнейшие хоккеисты из-за океана, как, например, лучший бомбардир последних двух лет Коннор Макдэвид. У россиян же звезд такого калибра, скорее всего не будет, поэтому чтобы тренер выигравший ОИ в Корее не попал вместе с руководством ФХР, КХЛ и СКА под шквальный огонь критики болельщиков, было принято решение о замене Знарка на Воробьева.