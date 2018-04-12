Бизнесмен использовал чужую инвалидную карту для парковки в Таллинне

Проверка показала, что владельца этого автомобиля и ранее наказывали за парковку в неположенном месте. Поскольку наличие иностранной инвалидной карты показалось стражам порядка подозрительным, они решили связаться с дорожной службой коммуны Нака. Ответ из Швеции пришел быстро: в нем говорилось, что эта инвалидная карта была выдана в декабре прошлого года гражданину Швеции 1938 года рождения. После разговора с местными правоохранительными органами мужчина стал искать парковочную карту и, не найдя ее, предположил, что кто-то ее украл, пишет Postimees.

Шведские власти выяснили, что на самом деле мужчина одолжил свой автомобиль сыну своей сожительницы, который ведет бизнес в Эстонии. Карточка якобы была забыта в машине, и обнаруживший ее приемный сын не спешил возвращать ее владельцу, а прихватил с собой и использовал для получения льгот на парковку в Таллинне, которую город предоставляет инвалидам. Теперь владелец карты подал заявление в шведскую полицию, чтобы карту зарегистрировали как украденную и она была признана недействительной.

«Муниципалитет Нака аннулировал инвалидную карту, - сказали в местной дорожной службе. – Мы определенно не хотим, чтобы родственники старых больных людей пользовались их парковочными картами за границей».

По словам руководителя Департамента муниципальной полиции Айвара Тоомпере, в Эстонии, к сожалению, часто происходят злоупотребления с выданными у нас инвалидными картами, однако контролировать ситуацию сложно, поскольку отсутствует общегосударственный регистр инвалидных карт.