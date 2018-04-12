Как сделать интерьер визуально дороже, чем он есть на самом деле

Дизайнеры наперебой дают советы. Предлагается использовать в интерьере сложные сочетания цветов, темное и черное дерево, интересную обивку мягкой мебели, полы из натурального дерева, правильно сшитые шторы и дорогие детали.

А главное - квартира должна быть выдержана в едином стиле. Это очень мощный прием, о котором многие забывают. В квартирах нередко видишь кухню в стиле хай-тек, гостиную - в классическом или псевдоклассическом стиле, при этом спальня — нечто, не подддающееся описанию, а в ванной своя история. Целостность интерьера объединяет дом, не дробит пространство и задает общий тон.

Ну и самое последнее - порядок! Как ни банально, но пустое пространство, свободные столы, встроенные и закрытые от посторонних глаз места для хранения вещей делают интерьер стильным и дорогим. Потому что обеспеченные люди точно не будут сваливать все на балкон и антресоли. А привычка складировать возвращает нас к советским временам и советскому же детству.