четверг, 12 апреля 2018 г.
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Как сделать интерьер визуально дороже, чем он есть на самом деле

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ФОТО: KV.EE

Этим вопросом задается каждый перед покупкой жилья, ремонтом или даже поиском съемной квартиры. Всем хочется иметь такое жилье, чтобы не стыдно было пригласить к себе в гости друзей и родственников. И все это, разумеется, при минимальных вложениях. Возможно ли?

Дизайнеры наперебой дают советы. Предлагается использовать в интерьере сложные сочетания цветов, темное и черное дерево, интересную обивку мягкой мебели, полы из натурального дерева, правильно сшитые шторы и дорогие детали. 

А главное - квартира должна быть выдержана в едином стиле. Это очень мощный прием, о котором многие забывают. В квартирах нередко видишь кухню в стиле хай-тек, гостиную - в классическом или псевдоклассическом стиле, при этом спальня — нечто, не подддающееся описанию, а в ванной своя история. Целостность интерьера объединяет дом, не дробит пространство и задает общий тон.

Ну и самое последнее - порядок! Как ни банально, но пустое пространство, свободные столы, встроенные и закрытые от посторонних глаз места для хранения вещей делают интерьер стильным и дорогим. Потому что обеспеченные люди точно не будут сваливать все на балкон и антресоли. А привычка складировать возвращает нас к советским временам и советскому же детству. 

В целом, понятие "дорогой интерьер" — это прежде всего интерьер стильный, выполненный с большим вкусом. А хороший вкус за деньги не купишь. 

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