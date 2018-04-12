Как туда попал шоколад Mesikäpp? «Россия 24» показала американский «набор Судного дня» (видео)

«Пока политологи и военные эксперты обсуждают возможные сценарии, кто-то уже торопится с раздуванием истерии», - сообщил ведущий программы «Вести с Алексеем Казаковым», по словам которого в Сети уже распространяются слухи о третьей мировой войне.

Приглашенный в студию корреспондент Евгений Тишковец заявил, что настоящая паника сейчас не в России, а в США, где после избрания Трампа президентом бизнес американских производителей частных бомбоубежищ пошел в гору. «Укрепленные апартаменты под землей теперь может купить почти любой желающий. Самый бюджетный вариант – 33 квадрата, как стандартная однушка за 30 000 долларов, - не скупится на подробности Тишковец. – Но самое интересное – это бункеры класса люкс с бассейнами, бильярдами и спортзалами».

И в американских супермаркетах, по словам журналиста, уже начали продавать наборы для выживания на случай Апокалипсиса. «Все продумано: за 1000 долларов человек покупает свыше 6000 порций разнообразной еды», - авторитетно заявляет он. И тут на кадрах, изображающих «запас Судного дня», крупным планом показывают шоколад Mesikäpp. В левом верхнем углу экрана при этом написано "США".

Вопреки этим кадрам, вскоре Тишковец заявляет: «Шоколадки, конфеты, сгущенное молоко – все это придется оставить в прежней жизни. Сладкое вызывает жажду, а ведь вода будет самым ценным ресурсом для обитателей бомбоубежища».