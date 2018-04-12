Маттиас Мяннни готовится к Ironman по правилам "умного спорта" ФОТО: Digitark

Руководитель отдела стратегии и планирования развития сети Telia Маттиас Мянни, который одновременно является руководителем проекта 5G Telia, задался целью этим летом принять участие в соревнованиях по триатлону Ironman. Это состязание считается одними из самых сложных в мире, оно впервые пройдет в Таллинне. О том, как готовится к этому испытанию и какими устройствами пользуется человек, который отлично разбирается в технологиях и их возможностях в сфере “умного” спорта, Таави Ымблус рассказывает в техноблоге Digitark.

Если говорить упрощенно, работа Маттиаса состоит в том, чтобы следить за тем, в каком направлении движутся технологии и потребление, как они взаимодействуют, развиваются и меняют нашу жизнь к лучшему. И хотя умение прогнозировать тренды будущего – часть его работы, Маттиас признает, что мы часто склонны забывать, что и сейчас у нас все хорошо. Скоростной интернет или телефон размером с ладонь с прекрасной камерой – вот всего пара вещей, которые еще 10 лет назад были всем чем угодно, только не обычными вещами.

Несмотря на то, что прежде Маттиас не принимал участия в соревнованиях подобного масштаба, назвать его человеком далеким от спорта нельзя. Всевозможные ракетки и мячи, лыжные гонки и горные лыжи, бег и тому подобное и давно вошли в его повседневную жизнь. По его словам, спортом он занимается, чтобы «перезагрузиться» и отстраниться от повседневных мыслей. В первую очередь он предпочитает спорт на выносливость, например бег и велосипедную езду, потому что если в командных видах спорта важно полностью присутствовать в игре и концентрироваться на ней, то в беге можно погрузиться в себя и размышлять о том, что иначе и не пришло бы в голову. А еще это время, когда можно совершать музыкальные открытия в Spotify, чтобы потом добавлять их в свой плейлист.

Со Spotify музыка никогда не надоедает ФОТО: Digitark

В мире триатлона Маттиас не совсем новичок, потому что уже принимал участие в соревнованиях Ironman 70.3, где дистанции ровно вполовину короче (плавание 1,9 км, велосипедная езда 90 км и бег 21,1 км). И если раньше своим самым слабым местом он считал плавание, то сейчас, на предстоящих дистанциях, немного страшат, напротив, велосипедная езда и бег, потому что расстояния очень велики, и если в это время даст о себе знать какая-нибудь старая травма, то, вне зависимости от подготовки, дотянуть до конца будет еще сложнее.