четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Фото и видео: вандал взломал посылочный автомат и украл посылку

Фото и видео: вандал взломал посылочный автомат и украл посылку

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Раплаский полицейский участок просит содействия общественности, чтобы установить личность запечатленного на фото и видео человека.

По сообщению Ляэнеской префектуры, 5 апреля вечером и 6 апреля утром он пытался взломать дверь посылочного автомата, расположенного на Касти-теэ в поселке Мярьямаа.

9 апреля утром этот человек взломал дверь посылочного автомата и украл посылку.

Полиция просит всех, кто знает изображенного на фото и видео нарушителя, позвонить по телефону 5342 1236 или на короткий номер 112.

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