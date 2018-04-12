Фото и видео: вандал взломал посылочный автомат и украл посылку
12 апреля 2018 г., 16:28
Раплаский полицейский участок просит содействия общественности, чтобы установить личность запечатленного на фото и видео человека.
По сообщению Ляэнеской префектуры, 5 апреля вечером и 6 апреля утром он пытался взломать дверь посылочного автомата, расположенного на Касти-теэ в поселке Мярьямаа.
9 апреля утром этот человек взломал дверь посылочного автомата и украл посылку.
Полиция просит всех, кто знает изображенного на фото и видео нарушителя, позвонить по телефону 5342 1236 или на короткий номер 112.