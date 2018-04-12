Агент ФСБ приговорен к трем годам тюрьмы
12 апреля 2018 г., 16:29
В конце прошлого года суд приговорил к трем годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Альберта Проворникова, говорится в ежегоднике Полиции безопасности.
В опубликованном в четверг ежегоднике сообщается, что приговор имевшему двойное гражданство Проворникову был вынесен 4 октября прошлого года.
Проворников обвинен в нарушении государственной присяги Эстонии, сообщается в ежегоднике.
"ФСБ завербовала Провороникова в целях сотрудничества, чтобы получить сведения о заставах Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, о военной части Куперьяновского пехотного батальона и о зданиях Департамента полиции", - сообщается в ежегоднике.