Агент ФСБ приговорен к трем годам тюрьмы

В опубликованном в четверг ежегоднике сообщается, что приговор имевшему двойное гражданство Проворникову был вынесен 4 октября прошлого года.

"ФСБ завербовала Провороникова в целях сотрудничества, чтобы получить сведения о заставах Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, о военной части Куперьяновского пехотного батальона и о зданиях Департамента полиции", - сообщается в ежегоднике.