четверг, 12 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Агент ФСБ приговорен к трем годам тюрьмы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Наручники.

ФОТО: Urmas Luik

В конце прошлого года суд приговорил к трем годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Альберта Проворникова, говорится в ежегоднике Полиции безопасности.

В опубликованном в четверг ежегоднике сообщается, что приговор имевшему двойное гражданство Проворникову был вынесен 4 октября прошлого года.

Проворников обвинен в нарушении государственной присяги Эстонии, сообщается в ежегоднике.

"ФСБ завербовала Провороникова в целях сотрудничества, чтобы получить сведения о заставах Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, о военной части Куперьяновского пехотного батальона и о зданиях Департамента полиции", - сообщается в ежегоднике.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ