Коней на переправе не меняют. А загнанных лошадей?

Большинство экспертов сегодня, комментируя увольнение Дарьи Саар и по-разному оценивая достигнутое возглавляемым ею коллективом, сходятся в том, что сам факт увольнения их отнюдь не удивляет. А вот меня – удивляет. Возможно – потому, что я не считаю себя, как многие из них, медиаэкспертом. Я просто журналист, больше полувека проработавший в различных изданиях, в том числе и на телевидении, когда ещё видеозапись считалась экзотической роскошью, а для того, чтобы передача шла в прямой эфир, необходимо было провести несколько «трактов» - это такие репетиции-прогоны, когда участники программы буквально наизусть заучивали свои реплики-роли, чтобы, не дай бог, не произнести в эфире какую-нибудь ересь!

Меня удивляют два обстоятельства. Во-первых, три года назад, когда разговоры о новом СМИ ещё велись в гипотетической плоскости, многие телевизионщики-практики предупреждали: назначать на такую должность человека без специального образования и опыта в этой области, мягко говоря, неразумно. Несколько лет работы автором и продюсером мультимедийной передачи о предпринимательстве «Полетели!» на SKY Радио недостаточно, чтобы стать настоящим профессионалом. Их мнение было проигнорировано. Почему?

А во-вторых, когда человек уже начал было приобретать, по крайней мере, практические навыки, его в одночасье увольняют с невразумительными (а главное – неубедительными!) объяснениями. Это как выстрел влёт. И опять-таки: почему?

Боюсь, настоящий ответ мы узнаем не скоро. Если узнаем вообще. И пусть мне не говорят о «взаимном соглашении сторон». Что-то всё-таки было. По выражению братьев Стругацких («Понедельник начинается в субботу»), «с кем-то он (в данном случае она – В.И.) там не так поздоровался(лась) или отказался(лась) есть гадюку варёную…». Иначе зачем потребовалось так срочно менять рабочую лошадку, вроде бы исправно везущую хвороста воз?

И это при том, что ещё совсем недавно, по меркам ещё не устоявшегося имиджа канала – практически вчера – была произведена замена нескольких ведущих, закрыты одни программы и вместо них созданы другие. Если такие судорожные преобразования будут продолжены в том же духе, то абсолютно ничего хорошего ETV+ впереди не ждёт.

Требуется жареный петух

Практически все аналитики отмечают одну закономерность. Разговоры, а затем и хотя бы какие-то реальные попытки вовлечь русскоязычную аудиторию Эстонии в здешнее информационное пространство, возникают как ответ на внешние раздражители.

В 2000-м году на ЭТВ был закрыт Русский видеоканал, который возглавляла тележурналист с почти 30-летним стажем Евгения Хапонен. Мне довелось с ней работать вплоть до её трагического ухода из жизни. Незадолго до своей кончины Женя рассказывала в интервью порталу rus.err.ee: «В 90-е годы на Русском видеоканале ETV в эфир выходило много передач на русском языке. Тогда, после Поющей революции, нам давали эфир, чтобы русский зритель знал о том, что делается в стране. В то время было много разговорных передач, к нам приходили политики, экономисты – всем было, что сказать. Это было переходное, самое интересное на телевидении время».

Миновали лихие девяностые, и надобность в том, чтобы «русский зритель знал», отпала…

В 2007-м случились «бронзовые ночи». Тогда в спешном порядке был создан ETV2, транслировавший преимущественно передачи на русском языке. Острота воспоминаний притупилась, и ежедневный русскоязычный контент на этом канале усох до размеров получасовой, а затем и вовсе 15-минутной «Актуальной камеры»…

Возникновение ETV+ в общественном сознании увязывается с реакцией эстонского истеблишмента на события 2014 года в Крыму и возросшую при этом экспансию российской пропаганды. Срочно потребовался русскоязычный медиаканал. Но темп жизни ускоряется, и отупление приходит всё быстрее…