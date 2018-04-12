Коней на переправе не меняют. А загнанных лошадей?

Факт, казалось бы, сугубо местного значения неожиданно оказался в поле зрения крупных международных масс-медиа. В минувший вторник, на следующий день после свершившегося, телеканал RTVi бегущей строкой в новостной ленте уведомил зрителей: «В Эстонии ушла в отставку главный редактор официального русскоязычного канала».
Такова была реакция на увольнение главреда ЭТВ+ Дарьи Саар. Признаться, читая процитированную фразу, к тому же повторявшуюся многократно, я испытал даже что-то вроде гордости. Ведь эта новость была вмонтирована в один ряд с такими хитами, как российское вето на американскую резолюцию по Сирии в Совбезе ООН, падение курса рубля, отказ Великобритании от участия в военном ответе на химическую атаку в Сирии и пятичасовая выволочка, устроенная Марку Цукербергу в сенате США.
В тройку – за два года
Правда, на той же новостной ленте шли сообщения об иске к некоему врачу (по-моему, из Австралии), который использовал при операциях по искусственному оплодотворению исключительно собственную сперму, а также о женщине, собиравшей через интернет средства на своё лечение от вымышленной тяжёлой болезни. Так что можно выбирать, к какой группе отнести информацию о нашем телеканале – к глобально-знаковым или к скандальным. Хотя, если поразмыслить, то уже само по себе определение официальный русскоязычный канал, упомянутое вроде и ненавязчиво, но и явно не случайно, зачисляет эту новость в разряд серьёзной политики.
В августе 2015 года, за месяц до выхода в эфир нового телеканала, EPL опубликовал сообщение о грядущем важном событии в информационном пространстве нашей страны. В частности, там говорилось: «Главный редактор ЭТВ+ Дарья Саар надеется, что подвергшийся множеству нападок новый телеканал встанет на ноги и за три года отберет зрителя у крупнейших конкурентов. По мнению Саар, ЭТВ+ должен рассказывать о проживающих в Эстонии людях и жизни в стране – о том, о чём российские телеканалы говорить не могут. Дарья Саар не питает иллюзий о том, что новому телеканалу удастся сразу обойти крупнейших конкурентов – ПБК, РТР и НТВ, однако попасть в эту тройку хотелось бы примерно за два года».
Примерно тогда же, помнится, в интервью члена правления ERR Айнара Рууссаара был сказано, что для становления нового СМИ потребуется как минимум три года, поэтому, дескать, Дарье Саар даётся карт-бланш на весь этот срок, и даже с запасом – то есть лет, примерно, на пять. Чтобы она могла (разумеется, при поддержке того же правления ERR и всех сотрудников ЭТВ) сформировать жизнестойкий коллектив, способный создавать для местной аудитории если и не конкурентоспособную в сравнении с РТР, ПБК и НТВ, то хотя бы удобоваримую журналистскую продукцию.
Называя тогда, 13 марта 2015 года, имя руководителя нового телеканала, ставшего победителем в проводившемся конкурсе на эту должность, Рууссаар подчеркнул: «Я уверен, что под руководством Дарьи Саар ERR представит зрителям независимый медиаканал с совершенно новым лицом».
…Но удивления достойно
Прошло два с половиной года. То есть даже не три. Говорить о становлении такого медиаканала, о котором мечтал Рууссаар, можно лишь с очень большой натяжкой. Да, что-то удалось, но больше – НЕ…
Большинство экспертов сегодня, комментируя увольнение Дарьи Саар и по-разному оценивая достигнутое возглавляемым ею коллективом, сходятся в том, что сам факт увольнения их отнюдь не удивляет. А вот меня – удивляет. Возможно – потому, что я не считаю себя, как многие из них, медиаэкспертом. Я просто журналист, больше полувека проработавший в различных изданиях, в том числе и на телевидении, когда ещё видеозапись считалась экзотической роскошью, а для того, чтобы передача шла в прямой эфир, необходимо было провести несколько «трактов» - это такие репетиции-прогоны, когда участники программы буквально наизусть заучивали свои реплики-роли, чтобы, не дай бог, не произнести в эфире какую-нибудь ересь!
Меня удивляют два обстоятельства. Во-первых, три года назад, когда разговоры о новом СМИ ещё велись в гипотетической плоскости, многие телевизионщики-практики предупреждали: назначать на такую должность человека без специального образования и опыта в этой области, мягко говоря, неразумно. Несколько лет работы автором и продюсером мультимедийной передачи о предпринимательстве «Полетели!» на SKY Радио недостаточно, чтобы стать настоящим профессионалом. Их мнение было проигнорировано. Почему?
А во-вторых, когда человек уже начал было приобретать, по крайней мере, практические навыки, его в одночасье увольняют с невразумительными (а главное – неубедительными!) объяснениями. Это как выстрел влёт. И опять-таки: почему?
Боюсь, настоящий ответ мы узнаем не скоро. Если узнаем вообще. И пусть мне не говорят о «взаимном соглашении сторон». Что-то всё-таки было. По выражению братьев Стругацких («Понедельник начинается в субботу»), «с кем-то он (в данном случае она – В.И.) там не так поздоровался(лась) или отказался(лась) есть гадюку варёную…». Иначе зачем потребовалось так срочно менять рабочую лошадку, вроде бы исправно везущую хвороста воз?
И это при том, что ещё совсем недавно, по меркам ещё не устоявшегося имиджа канала – практически вчера – была произведена замена нескольких ведущих, закрыты одни программы и вместо них созданы другие. Если такие судорожные преобразования будут продолжены в том же духе, то абсолютно ничего хорошего ETV+ впереди не ждёт.
Требуется жареный петух
Практически все аналитики отмечают одну закономерность. Разговоры, а затем и хотя бы какие-то реальные попытки вовлечь русскоязычную аудиторию Эстонии в здешнее информационное пространство, возникают как ответ на внешние раздражители.
В 2000-м году на ЭТВ был закрыт Русский видеоканал, который возглавляла тележурналист с почти 30-летним стажем Евгения Хапонен. Мне довелось с ней работать вплоть до её трагического ухода из жизни. Незадолго до своей кончины Женя рассказывала в интервью порталу rus.err.ee: «В 90-е годы на Русском видеоканале ETV в эфир выходило много передач на русском языке. Тогда, после Поющей революции, нам давали эфир, чтобы русский зритель знал о том, что делается в стране. В то время было много разговорных передач, к нам приходили политики, экономисты – всем было, что сказать. Это было переходное, самое интересное на телевидении время».
Миновали лихие девяностые, и надобность в том, чтобы «русский зритель знал», отпала…
В 2007-м случились «бронзовые ночи». Тогда в спешном порядке был создан ETV2, транслировавший преимущественно передачи на русском языке. Острота воспоминаний притупилась, и ежедневный русскоязычный контент на этом канале усох до размеров получасовой, а затем и вовсе 15-минутной «Актуальной камеры»…
Возникновение ETV+ в общественном сознании увязывается с реакцией эстонского истеблишмента на события 2014 года в Крыму и возросшую при этом экспансию российской пропаганды. Срочно потребовался русскоязычный медиаканал. Но темп жизни ускоряется, и отупление приходит всё быстрее…
…Как выражался герой любимого многими поколениями зрителей фильма, «я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся»: по мне, так пусть бы российская пропагандистская машина наращивала свои обороты (лучше, правда, без срочных «инфоповодов»). Может, хотя бы это сможет держать наших политиков в тонусе и понять: нельзя формировать желаемое общественное мнение, действуя беспорядочными рывками. Кампанейщина хороша при сезонной распродаже. Hullud päevad, к примеру. Но превращать этот принцип в постоянно действующий фактор – значит рисковать самому стать hull isik…