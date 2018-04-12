Йыхви обещает 200 евро за помощь в поимке вандала

По словам волостного специалиста по благоустройству Лийви Мёлдер, она проходила по кладбищу в половине пятого вечера в пятницу, 6 апреля, и тогда клен еще стоял, а во время контрольного обхода в понедельник утром обнаружили уже поваленное дерево.

Совершенно жизнеспособное дерево спилили на уровне примерно полутора метров от земли. При падении ствол и ветки дерева сломали несколько крестов и скамеек. Спиленное дерево оставили валяться там же между могилами.

Йыхвиское волостное управление уверено, что имеются свидетели случившегося, и поэтому просит всех, кто заметил в выходные в задней части кладбища подозрительных пильщиков или то, как пилили дерево, сообщить об этом в волостное управление по телефону 5306 5722 или 336 3754. Намеков ждут также по э-почте: johvi@johvi.ee.