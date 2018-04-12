Мафия отдыхает: участвовавшего в разборках центриста исключат из партии

«Рустам Калинин - простой член партии, который больше не может оставаться в Центристской партии», - сказал пресс-секретарь центристов Андре Ханимяги.

Калинин баллотировался по списку Центристской партии на выборах в местное самоуправление и набрал девять голосов. По словам Ханимяги, на момент добавления Калинина в избирательный список у Центристской партии не было информации о том, что он совершил противоправный поступок.

«Естественно, теперь, когда у нас есть эта информация, он больше не может оставаться членом партии», - сказал Ханимяги.

На вопрос о том, когда будет исключен из партии молодой политик, Ханимяги ответил: «При первой возможности».

По данным Коммерческого регистра на полдень четверга, 26-летний Калинин все еще является членом Центристской партии, к которой он присоединился в 2013 году.