Видео: неизвестный крушит автомобили на парковке

Несколько машин в деревне Мяннику подверглись нападению неизвестного, пишет Postimees.
Местный житель Михкель Анспер рассказал, что в первый раз шины его автомобиля проткнули летом. Тогда он ничего не заподозрил. «Я подумал, что просто не повезло и я наехал на какой-то винт», - говорит он.
В следующий раз его шины порезали ножом. «Это случилось в конце прошлого года. Тогда дело уже зафиксировали, приехала полиция», - продолжил Анспер.
А теперь, по его словам, вандалы совсем распоясались. «На прошлой неделе разбили стекла кусками кирпича», - жалуется он.
По словам Аспера, он - не единственная жертва в этом районе. «По меньшей мере двое других жильцов дома находили винты в шинах своих автомобилей», - говорит он, добавляя, что полиция так и не задержала хулигана, и самому Ансперу не остается теперь ничего иного, как надеяться на помощь журналистов.