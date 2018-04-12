Видео: неизвестный крушит автомобили на парковке

Местный житель Михкель Анспер рассказал, что в первый раз шины его автомобиля проткнули летом. Тогда он ничего не заподозрил. «Я подумал, что просто не повезло и я наехал на какой-то винт», - говорит он.

В следующий раз его шины порезали ножом. «Это случилось в конце прошлого года. Тогда дело уже зафиксировали, приехала полиция», - продолжил Анспер.

А теперь, по его словам, вандалы совсем распоясались. «На прошлой неделе разбили стекла кусками кирпича», - жалуется он.