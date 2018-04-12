четверг, 12 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • Видео: неизвестный крушит автомобили на парковке

Видео: неизвестный крушит автомобили на парковке

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В Мяннику орудует вандал.

ФОТО: Mihkel Ansper

Несколько машин в деревне Мяннику подверглись нападению неизвестного, пишет Postimees.

Местный житель Михкель Анспер рассказал, что в первый раз шины его автомобиля проткнули летом. Тогда он ничего не заподозрил. «Я подумал, что просто не повезло и я наехал на какой-то винт», - говорит он.

В следующий раз его шины порезали ножом. «Это случилось в конце прошлого года. Тогда дело уже зафиксировали, приехала полиция», - продолжил Анспер.

А теперь, по его словам, вандалы совсем распоясались. «На прошлой неделе разбили стекла кусками кирпича», - жалуется он.

По словам Аспера, он - не единственная жертва в этом районе. «По меньшей мере двое других жильцов дома находили винты в шинах своих автомобилей», - говорит он, добавляя, что полиция так и не задержала хулигана, и самому Ансперу не остается теперь ничего иного, как надеяться на помощь журналистов.

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