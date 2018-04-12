Корь добралась до Эстонии

"Заболевшие - взрослые мужчина и женщина", - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Ийрис Салури. Первый заболевший заразился во время поездки, а второй, очевидно, в результате контакта с первым заболевшим.

Департамент здоровья провел эпидемиологическое исследование, в ходе которого были установлены люди, контактировавшие с заболевшими, а также то, были ли они вакцинированы от кори.