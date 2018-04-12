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Корь добралась до Эстонии

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Корь.

ФОТО: Corbis/Scanpix

Газета Saarte Hääl пишет, что, по данным Департамента здоровья, на Сааремаа в конце марта-начале апреля диагностировали два связанных между собой случая заболевания корью.

"Заболевшие - взрослые мужчина и женщина", - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Ийрис Салури. Первый заболевший заразился во время поездки, а второй, очевидно, в результате контакта с первым заболевшим.

Департамент здоровья провел эпидемиологическое исследование, в ходе которого были установлены люди, контактировавшие с заболевшими, а также то, были ли они вакцинированы от кори.

Люди, общавшиеся с зараженными корью, должны следить за состоянием своего здоровья на протяжении скрытого периода болезни, который в случае кори составляет максимально 21 день.

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