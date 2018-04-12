четверг, 12 апреля 2018 г.
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Австрийская полиция ведёт расследование в отношении руководства сборной России

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ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Департамент австрийской криминальной полиции, занимающийся экономическими и коррупционными преступлениями, сообщил, что ведёт расследование в отношении чиновников Международного союза биатлонистов, а также против рукодства сборной России по биатлону и российских биатлонистов, передаёт APA.

Суть расследования — использование запрещённых методов или препаратов, мошенничество, связанное с допингом, и получение взяток официальными лицами.

Как сообщалось ранее, сумма взяток оценивается в 300 тыс. долларов. Обвинения начинаются с 2012 года и в том числе касаются чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Около 35 тыс. долларов получили россияне, выступившие на этом турнире.

По словам главы Австрийского антидопингового агентства Михаэля Цепика, они находятся на связи с международными структурами по этому делу.

«Можем подтвердить, что ведётся расследование против чиновников IBU в связи с антидопинговыми нарушениями. Мы активно общаемся с полицией и ВАДА», — приводит слова Цепика Kronen Zeitung.

10 апреля австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге, а норвежская — в доме главы федерации Андерса Бессеберга в Норвегии. У Бессеберга были изъяты телефоны, компьютеры и документы, сообщает NRK.

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