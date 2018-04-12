Австрийская полиция ведёт расследование в отношении руководства сборной России

Департамент австрийской криминальной полиции, занимающийся экономическими и коррупционными преступлениями, сообщил, что ведёт расследование в отношении чиновников Международного союза биатлонистов, а также против рукодства сборной России по биатлону и российских биатлонистов, передаёт APA.
Суть расследования — использование запрещённых методов или препаратов, мошенничество, связанное с допингом, и получение взяток официальными лицами.
Как сообщалось ранее, сумма взяток оценивается в 300 тыс. долларов. Обвинения начинаются с 2012 года и в том числе касаются чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене. Около 35 тыс. долларов получили россияне, выступившие на этом турнире.
По словам главы Австрийского антидопингового агентства Михаэля Цепика, они находятся на связи с международными структурами по этому делу.
«Можем подтвердить, что ведётся расследование против чиновников IBU в связи с антидопинговыми нарушениями. Мы активно общаемся с полицией и ВАДА», — приводит слова Цепика Kronen Zeitung.
10 апреля австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге, а норвежская — в доме главы федерации Андерса Бессеберга в Норвегии. У Бессеберга были изъяты телефоны, компьютеры и документы, сообщает NRK.