четверг, 12 апреля 2018 г.
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Причины увольнения Знарка: конфликт из-за BMW

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ФОТО: Sergey Guneev/Sputnik

Стали известны подробности конфликта бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка с руководством команды после Олимпиады.

Как пишет «Бизнес Online», Знарок выразил недовольство отсутствием премий для тренерского штаба за победу в Пхенчхане.

В подарок хоккеисты сборной получили машины BMW X5, однако такие призы не предусматривались для тренеров. 

Знарку данный расклад не понравился, он требовал, чтобы и тренерский штаб получил автомобили. 

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