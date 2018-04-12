Российское телевидение: в Эстонии пенсии получают только эсэсовцы, а на кладбищах запрещают хоронить русских

В опубликованном сегодня ежегоднике КаПо говорится, что ряд российских телеканалов распространял об Эстонии заведомо ложную информацию и неточности. Смакуя заведомую ложь, Эстонию обвиняли в нацизме и ксенофобии, чтобы сформировать или спровоцировать вражду между различными общинами Эстонии, пишет Postimees.

Самые провокационные заявления подготовил петербургский Пятый канал. Творчество сотрудника этого телеканала Анатолия Майорова, который в прошлом году неоднократно ездил в Эстонию, ярко демонстрирует, как переплетаются между собой деятельность российских СМИ и цели российских властей.

С учетом того, что раньше Эстония высылала из страны российские съемочные группы, группа Майорова была вынуждена использовать конспиративные приемы: чтобы избежать пограничного контроля, он въехал в Эстонию через Шенгенское пространство и для поддержания связи использовал местные разговорные карты, не требующие заключения договора, сообщили в КаПо.

Смонтированные репортажи содержали типичные пропагандистские сообщения с целью очернить Эстонию, Евросоюз и НАТО. Полиция безопасности приводит в ежегоднике самые яркие примеры.

В передачах Пятого канала "Итоги недели" и "Главное" высмеивались как визиты президента Украины Петра Порошенко в Эстонию и Финляндию, так и трактовка истории Балтийскими странами и их претензии к России. В качестве рассказчиков использовались местные рабочие, превозносившие времена СССР и распространявшие ложные утверждения, вроде тех, что в Эстонии могут получать пенсии только бывшие эсэсовцы.

Эстонию неоднократно обвиняли в нацизме и в качестве примера нацизма в Балтийских странах приводили, например, ежегодные мероприятия в Риге и на Синимяги.

На телеканале РЕН ТВ, входящем в один концерн с Пятым каналом, был показан еще один репортаж Майорова под названием "Нацизм после смерти: На кладбищах в Эстонии запретят хоронить русских". Репортаж Майорова содержит ложные утверждения о том, что кладбище хотят зачистить от "неправильных" русских могил, а также эксгумировать останки павших во Второй мировой войне красноармейцев.

По утверждениям Майорова, речь идет о долгосрочной стратегии Эстонского государства, направленной против русских.