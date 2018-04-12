Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Постоянное представительство Великобритании при ООН на своей странице в Twitter выразило надежду на то, что заседание международной организации, посвященное обнародованному в четверг, 12 апреля, документу, состоится уже на следующей неделе, передает Newsru.com.

Ранее в ОЗХО сообщили о том, что специалисты направили властям Великобритании копию отчета с итогами расследования отравления экс-полковника ГРУ и его дочери. Вскоре эксперты опубликовали резюме отчета, в котором вещество, использованное в Солсбери, не называется, но уточняется, что ОЗХО удалось подтвердить выводы британских специалистов.

"Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали три человека (Сергей и Юлия Скрипаль и полицейский Николас Бэйли - ред.)", - говорится в сообщении ОЗХО.

Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю ранее сообщил о планах организации обнародовать отчет по делу Скрипаля на этой неделе. Он отметил, что расследование экспертов ОЗХО проводится независимо от позиции какой-либо страны. Глава организации сообщил, что другие страны смогут получить доклад только с согласия Лондона.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в городе Солсбери. Их госпитализировали, в больницу также попал детектив-сержант Ник Бэйли, который в числе первых оказался на месте ЧП.

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй на основе выводов экспертов военной лаборатории в Портон-Дауне заявила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок", которое произведено в России. Однако в Москве эти выводы назвали преждевременными, а обвинения Лондона - "русофобской провокацией".