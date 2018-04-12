Глава ЦРУ сообщил о гибели сотен русских в результате удара США по Сирии

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в ходе слушаний в американском сенате, который должен утвердить его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, на пост главы Госдепартамента, заявил о том, что военные США убили пару сотен россиян в Сирии, пишет The Hill.
"Несколько недель назад Россия встретилась с сопротивлением (в Сирии - ред). Пара сотен россиян были убиты", - констатировал Помпео, слова которого приводит Newsru.com.
Вероятно, речь идет об авиаударе международной коалиции во главе с США в сирийском Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Вскоре после этого в СМИ начали распространяться сообщения о погибших во время авиаудара российских наемниках.
Данные о погибших разнятся: бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) утверждал, что в тот день погибли около 100 человек; агентство Bloomberg писало о более чем 200 жертвах, а экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис приводил данные о 334 погибших российских наемниках.
В четверг, 12 апреля, Помпео в американском сенате заявил о том, что авиаудар по россиянам в Сирии послал четкий сигнал Москве. При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, недостаточно понял это послание. "Нам нужно продолжить работу в этом направлении", - добавил он.
Как отмечает издание, во время слушаний сенаторов, особенно членов Демократической партии США, интересовал подход Помпео, претендующего на пост главы американского внешнеполитического ведомства, к российской проблематике.
Глава ЦРУ в свою очередь подчеркнул, что давление на Россию распространяется за пределы санкций и включает в себя и другие способы давления на Кремль. Именно в этом контексте он и привел данные о погибших россиянах в Сирии.
Отметим, что 15 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что в результате авиаудара американской коалиции по группе военных, пересекших линию разграничения на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли пятеро россиян.
В поименном списке погибших российских наемников, составленном группой независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), в феврале значились восемь человек. Сперва стало известно, что под огнем коалиции 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, Владимир Логинов из Калининграда, а также нацбол Кирилл Ананьев.
Затем CIT опубликовала имена еще троих погибших бойцов ЧВК Вагнера. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслан Гаврилов, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась. При этом специалисты подчеркивали, что проверяют сведения еще о нескольких погибших, эта информация будет опубликована позднее.
Точное число погибших россиян под ударом коалиции назвать практически невозможно. По разным данным, счет может идти на десятки и даже сотни "солдат удачи" из РФ. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге начали массово поступать наемники, пострадавшие 7 февраля в ходе провалившегося штурма удерживаемой проамериканскими силами в провинции Дейр-эз-Зор базы.
Как рассказывали в Центральном командовании ВВС США, в авиаударах 7 февраля участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-артбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52. По данным Пентагона, американские военные уничтожили около 100 бойцов проправительственных сил Башара Асада.
Между тем бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) со ссылкой на свой надежный источник сообщал, что всеми погибшими под обстрелом были россияне, а вовсе не сирийские военные. "Официальных российских военных в зоне ударов, нанесенных США, действительно нет (возможно, "уже нет"). Однако под видом сирийцев, потери которых оцениваются аж в 100 человек убитых, ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения ЧВК "Вагнер", - утверждал Стрелков.