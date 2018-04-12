Глава ЦРУ сообщил о гибели сотен русских в результате удара США по Сирии

"Несколько недель назад Россия встретилась с сопротивлением (в Сирии - ред). Пара сотен россиян были убиты", - констатировал Помпео, слова которого приводит Newsru.com.

Вероятно, речь идет об авиаударе международной коалиции во главе с США в сирийском Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Вскоре после этого в СМИ начали распространяться сообщения о погибших во время авиаудара российских наемниках.

Данные о погибших разнятся: бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) утверждал, что в тот день погибли около 100 человек; агентство Bloomberg писало о более чем 200 жертвах, а экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис приводил данные о 334 погибших российских наемниках.

В четверг, 12 апреля, Помпео в американском сенате заявил о том, что авиаудар по россиянам в Сирии послал четкий сигнал Москве. При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, недостаточно понял это послание. "Нам нужно продолжить работу в этом направлении", - добавил он.

Как отмечает издание, во время слушаний сенаторов, особенно членов Демократической партии США, интересовал подход Помпео, претендующего на пост главы американского внешнеполитического ведомства, к российской проблематике.

Глава ЦРУ в свою очередь подчеркнул, что давление на Россию распространяется за пределы санкций и включает в себя и другие способы давления на Кремль. Именно в этом контексте он и привел данные о погибших россиянах в Сирии.

Отметим, что 15 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о том, что в результате авиаудара американской коалиции по группе военных, пересекших линию разграничения на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли пятеро россиян.

В поименном списке погибших российских наемников, составленном группой независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), в феврале значились восемь человек. Сперва стало известно, что под огнем коалиции 7 февраля погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста, Владимир Логинов из Калининграда, а также нацбол Кирилл Ананьев.

Затем CIT опубликовала имена еще троих погибших бойцов ЧВК Вагнера. Это Алексей Шихов из Нижнего Новгорода, Руслан Гаврилов, а также Владимир с позывным Апостол, его фамилия не уточнялась. При этом специалисты подчеркивали, что проверяют сведения еще о нескольких погибших, эта информация будет опубликована позднее.

Точное число погибших россиян под ударом коалиции назвать практически невозможно. По разным данным, счет может идти на десятки и даже сотни "солдат удачи" из РФ. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в госпитали Минобороны РФ в Москве и Санкт-Петербурге начали массово поступать наемники, пострадавшие 7 февраля в ходе провалившегося штурма удерживаемой проамериканскими силами в провинции Дейр-эз-Зор базы.

Как рассказывали в Центральном командовании ВВС США, в авиаударах 7 февраля участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-артбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52. По данным Пентагона, американские военные уничтожили около 100 бойцов проправительственных сил Башара Асада.