NBC News: в анализах жертв химатаки в Думе обнаружены хлор и нервно-паралитическое вещество

Как отмечает телеканал, обычно подобные образцы собирают на месте сотрудники американской или зарубежной разведки через больницы. Собеседники NBC News сообщили, что уверены в полученных разведданных, но не на сто процентов, передает Newsru.com.

В то же время чиновники отметили, что США собрали данные своей и зарубежной разведки, включая снимки, которые указывают на ответственность сирийского правительства за предполагаемую химатаку в Думе.

Журналистка Fox News Хэррис Фолкнер сообщила о том, что в Белом доме получили доказательства применения химического оружия в Думе.

Ранее 12 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что в этот день проводит несколько заседаний, чтобы определиться с ответными мерами Вашингтона на применение химического оружия в Сирии. "Нам нужно принять несколько решений. Это произойдет достаточно быстро", - заверил он (цитата по Reuters).

Незадолго до этого американский лидер на своей странице в Twitter написал, что США могут нанести удар по Сирии в ближайшее время или, наоборот, сделать это не так скоро.

Американский лидер уже второй день подряд делает заявления о сирийском кризисе в соцсети. Накануне он сначала пообещал России ударить по Сирии "новыми, умными" ракетами, но уже через 40 минут предложил мир и помощь с экономикой. В Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в "твиттер-дипломатии".

9 апреля в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии объявили о том, что военные врачи посетили медицинское учреждение Думы, где якобы не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.

О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию "Белые каски", которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.