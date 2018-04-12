NBC News: в анализах жертв химатаки в Думе обнаружены хлор и нервно-паралитическое вещество

В распоряжении США оказались образцы крови и мочи, взятые у пострадавших во время предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута), ответственность за которую западные страны возлагают на режим президента Башара Асада. В этих анализах обнаружили хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает телеканал, обычно подобные образцы собирают на месте сотрудники американской или зарубежной разведки через больницы. Собеседники NBC News сообщили, что уверены в полученных разведданных, но не на сто процентов, передает Newsru.com.
В то же время чиновники отметили, что США собрали данные своей и зарубежной разведки, включая снимки, которые указывают на ответственность сирийского правительства за предполагаемую химатаку в Думе.
Журналистка Fox News Хэррис Фолкнер сообщила о том, что в Белом доме получили доказательства применения химического оружия в Думе.
Ранее 12 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что в этот день проводит несколько заседаний, чтобы определиться с ответными мерами Вашингтона на применение химического оружия в Сирии. "Нам нужно принять несколько решений. Это произойдет достаточно быстро", - заверил он (цитата по Reuters).
Незадолго до этого американский лидер на своей странице в Twitter написал, что США могут нанести удар по Сирии в ближайшее время или, наоборот, сделать это не так скоро.
Американский лидер уже второй день подряд делает заявления о сирийском кризисе в соцсети. Накануне он сначала пообещал России ударить по Сирии "новыми, умными" ракетами, но уже через 40 минут предложил мир и помощь с экономикой. В Кремле на это ответили, что не хотят участвовать в "твиттер-дипломатии".
9 апреля в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии объявили о том, что военные врачи посетили медицинское учреждение Думы, где якобы не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.
О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию "Белые каски", которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада.
"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии", - заявил глава "Белых касок" Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в Сети шокирующие фото- и видеоматериалы с места трагедии.