Названы восемь потенциальных целей ударов США по Сирии

По словам источника, в настоящее время командование правительственными войсками перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются ВКС РФ, в надежде, что США не станут наносить удары по российским объектам, пишет Newsru.com.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. По ее словам, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени.

11 апреля президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что России нужно готовиться к американской ракетной атаке по Сирии. За два дня до этого он сообщил, что в течение 48 часов примет решение об ответе США на предполагаемую химатаку в Думе, в результате которой, по данным правозащитников, погибли десятки человек. США обвинили в инциденте сирийский режим Башара Асада, а также заявили о причастности России к химатаке. Готовность поддержать США в проведении военной операции в Сирии выразили Франция и Великобритания.

Накануне Трамп заявил, что удар по Сирии может быть нанесен "в ближайшее время", но, возможно, и "не так скоро".