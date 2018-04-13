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В Таллинне по вине нетрезвого водителя произошла авария: пострадали двое

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ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

В четверг, 12 апреля, около 21.20 в Таллинне на перекрестке бульвара Вабадузе и улицы Раба произошла авария, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Автомобиль Citoren Jumpy, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний мужчина, врезался сзади в стоявший на светофоре VAZ 21013, которым управлял 32-летний мужчина.

Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Полиция также сообщила, что водитель Citroen не был пристегнут ремнем безопасности.

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