Россия призвала ОБСЕ отреагировать на закон о языке в Латвии, запрещающий русский язык в школах

Постпред РФ при международной организации Александр Лукашевич в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене назвал латвийский закон о языке "блицкригом", который чреват "ростом межэтнической напряженности в этом пока еще многонациональном государстве", пишет Newsru.com.

Российский дипломат напомнил своим коллегам в ОБСЕ о том, что Федералистский союз европейских национальных меньшинств, объединяющий более 90 организаций в 33 странах Европы, ранее выступил против жесткого урезания права русскоговорящих латвийцев использовать их родной язык и получать образование на родном языке в школах.

"Надеемся, что реакция Брюсселя все-таки последует. Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и БДИПЧ", - резюмировал Лукашевич.

На прошлой неделе Госдума опубликовала заявление, в котором говорится о том, что действия латвийских властей нарушают права русскоязычных граждан. В этой связи в нижней палате парламента предложили ввести санкции против Латвии в рамках закона "О специальных экономических мерах".

В частности, российские депутаты предлагали частично или полностью запретить финансовые операции с Латвией, изменить таможенные пошлины, ограничить туризм, прекратить или приостановить международные торговые договоры и другие внешнеэкономические соглашения. Сейм Латвии 22 марта внес поправки в закон об общем образовании и закон об образовании, согласно которым среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/2022 учебному году будет вестись на латышском языке.