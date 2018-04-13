Эстонский фонд дорожного страхования: более чем у 60 процентов мопедов отсутствует дорожная страховка

По словам члена правления ЭФДС Лаури Потсеппа, каждой весной на дороги выезжает огромное количество мотоциклов и мопедов, водители которых забыли заключить договор обязательного дорожного страхования.

«В дорожно-транспортный регистр занесено более 12 000 мопедов, но по состоянию на сегодняшний день договоры дорожного страхования заключены только для менее чем 5000 мопедов. Соответственно, 65% мопедов не имеют договора дорожного страхования», - заявил Лаури Потсепп.

«Опыт прошлых лет говорит о том, что весной люди чаще всего забывают о необходимости иметь договор дорожного страхования для мопеда или прицепа. Многие водители мопедов – получившие свои первые права дети, которые еще никогда ничего не страховали. В этой ситуации родители обязаны научить ребенка проверять наличие страховки»,- пояснил он.

Если транспортное средство не используется, то наличие страховки является необязательным в первые 12 месяцев после истечения срока действия последнего договора дорожного страхования. Но затем автоматически вступает в силу принудительное страхование незастрахованного транспортного средства, причем оно дороже обычного дорожного страхования. Исключение составляют старые транспортные средства и гоночные автомобили, которые должны иметь договор дорожного страхования только при их использовании.

Как сообщил отвечающий в Swedbank за дорожное и каско-страхование Кристьян Ахвен, для мопеда, как и любого другого транспортного средства, можно оформить дорожное страхование с ежемесячным платежом. «Поскольку суммарный расход на страхование при этом не возрастает, такой вариант особенно привлекателен для молодых водителей с ограниченным месячным бюджетом. Мы убедились в том, что при страховании сезонных транспортных средств предпочтение отдается именно одномесячным полисам», - добавил Кристьян Ахвен.

Председатель правления Inges Kindlustus Вольдемар Вайно подчеркнул, что каждому владельцу транспортного средства не помешает проверить действие своего договора дорожного страхования. «Страховка дешевле езды без страховки, ведь в последнем случае при нанесении ущерба виновнику придется возместить его из своего кармана. Даже небольшое дорожно-транспортное происшествие может обернуться огромными расходами», - сказал Вольдемар Вайно.

Действие дорожного страхования можно проверить на сайте ЭФДС: www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. При отсутствии страховки можно сравнить предлагаемые расценки дорожного страхования при помощи этого калькулятора: https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.