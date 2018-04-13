СМИ: Ким Чен Ын во время визита в Китай заявил о готовности к денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии США

Как стало известно журналистам, в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ким Чен Ын пообещал подготовить дорожную карту ядерного разоружения, "если США отреагируют честным образом", пишет Newsru.com.

При этом, по словам северокорейского лидера, это может произойти только после его личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын также отметил, что для реализации этого плана Вашингтон должен дать гарантии сохранения политической системы в КНДР. Он пояснил, что в случае отказа США от враждебной политики по отношению к Северной Корее, Пхеньян потеряет необходимость в ядерном оружии.

В конце марта, спустя два дня спекуляций и сообщений в СМИ о тайном визите в Китай Ким Чен Ына официальный Пекин подтвердил приезд главы КНДР. Уже тогда сообщалось о том, что в ходе переговоров с председателем КНР его северокорейский коллега объявил о готовности КНДР к денуклеаризации.

Этот зарубежный визит стал для Ким Чен Ына первым с 2011 года, когда он возглавил страну. Журналисты и эксперты оценивали эту поездку как подготовку северокорейского лидера к предстоящим саммитам с Южной Кореей и США.

В середине марта министр иностранных дел Северной Кореи неожиданно прибыл в Стокгольм. Эксперты связали это с подготовкой возможных переговоров между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Перед этим могут пройти переговоры между лидерами обеих Корей.

Ранее в том же месяце Трамп к удивлению всего мира принял приглашение Пхеньяна о прямых переговорах с Ким Чен Ыном, несмотря на то что власти обеих стран все последние месяцы постоянно обменивались взаимными угрозами и оскорблениями, а власти США недавно анонсировали новые "самые масштабные" санкции против КНДР.

Приглашение американскому лидеру было сделано через представителей Южной Кореи. Дипломаты из Сеула недавно побывали в Пхеньяне, где лидер КНДР подтвердил, что готов к переговорам с Трампом.