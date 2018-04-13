пятница, 13 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Столичный триллер с русской разборкой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хоккеисты "Коламбуса" празднуют гол Артемия Панарина (номер 9) в овертайме первого матча против "Вашингтона"

ФОТО: TNS/Columbus Dispatch/TNS/Sipa USA

В НХЛ продолжаются матчи первого раунда Кубка Стэнли. Самым ярким и драматичным получился "русский" матч между "Вашингтоном" и "Коламбусом".

Победу в гостевом матче одержали хоккеисты "Коламбуса", в овертайме поразив ворота хозяев. "Вашингтон" сам виноват в поражении - вести 2:0 (после дубля Кунецова, оформленного за 27 секунд матча) и 3:2, а потом не только позволить перевести сопернику игру в овертайм, но и одержать победу, на ткое способны только веселые "Столичные". Правда, инициатива, которую Овечкин и товарищи отдали в руки Бобровского с Панариным может больше и не вернуться - преимущество своей площадки в НХЛ очень важно, а если "Вашингтон" проиграет и второй матч, то уже более чем с 50% вероятностью именно Овечкин, Кузнецов и Орлов поедут в Данию на ЧМ.

"Коламбус" спас от поражения Артемий Панарин, ассистировавший Томасу Ванеку и Сету Джонсу в ничейных голах, а на 66-й минуте именно Панарин взял на себя ответственность и решил эпизод в пользу "Жакетов" - 3:4.

Михаил Сергачев и Никита Кучеров отличились в победном матче "Тампы" с "Нью-Джерси". "Тампа" дьявольски хорошо начала встречу, поведя 3:0, но затем позволила гостям подобраться на расстояние одной шайбы, которое сначала Киллорн, а затем и Кучеров снова довели до трех шайб.

"Колорадо" упустил гостевую победу в матче с "Нэшвиллом". Михаил Задоров отличился на шестой минуте, забросив первую шайбу в плей-офф в карьере, затем во втором периоде Блэйк Комо еще раз вывел "Лавин" вперед, но гости устали и "Хищники" заклевали хоккеистов из "Денвера", забросив четыре безответные шайбы - 5:2.

Результаты матчей:

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Бостон – Торонто – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Вашингтон – Коламбус – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2)

Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ