Столичный триллер с русской разборкой

В НХЛ продолжаются матчи первого раунда Кубка Стэнли. Самым ярким и драматичным получился "русский" матч между "Вашингтоном" и "Коламбусом".
Победу в гостевом матче одержали хоккеисты "Коламбуса", в овертайме поразив ворота хозяев. "Вашингтон" сам виноват в поражении - вести 2:0 (после дубля Кунецова, оформленного за 27 секунд матча) и 3:2, а потом не только позволить перевести сопернику игру в овертайм, но и одержать победу, на ткое способны только веселые "Столичные". Правда, инициатива, которую Овечкин и товарищи отдали в руки Бобровского с Панариным может больше и не вернуться - преимущество своей площадки в НХЛ очень важно, а если "Вашингтон" проиграет и второй матч, то уже более чем с 50% вероятностью именно Овечкин, Кузнецов и Орлов поедут в Данию на ЧМ.
"Коламбус" спас от поражения Артемий Панарин, ассистировавший Томасу Ванеку и Сету Джонсу в ничейных голах, а на 66-й минуте именно Панарин взял на себя ответственность и решил эпизод в пользу "Жакетов" - 3:4.
Михаил Сергачев и Никита Кучеров отличились в победном матче "Тампы" с "Нью-Джерси". "Тампа" дьявольски хорошо начала встречу, поведя 3:0, но затем позволила гостям подобраться на расстояние одной шайбы, которое сначала Киллорн, а затем и Кучеров снова довели до трех шайб.
"Колорадо" упустил гостевую победу в матче с "Нэшвиллом". Михаил Задоров отличился на шестой минуте, забросив первую шайбу в плей-офф в карьере, затем во втором периоде Блэйк Комо еще раз вывел "Лавин" вперед, но гости устали и "Хищники" заклевали хоккеистов из "Денвера", забросив четыре безответные шайбы - 5:2.
Результаты матчей:
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Бостон – Торонто – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Вашингтон – Коламбус – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2)
Нэшвилл – Колорадо – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)