Столичный триллер с русской разборкой

Победу в гостевом матче одержали хоккеисты "Коламбуса", в овертайме поразив ворота хозяев. "Вашингтон" сам виноват в поражении - вести 2:0 (после дубля Кунецова, оформленного за 27 секунд матча) и 3:2, а потом не только позволить перевести сопернику игру в овертайм, но и одержать победу, на ткое способны только веселые "Столичные". Правда, инициатива, которую Овечкин и товарищи отдали в руки Бобровского с Панариным может больше и не вернуться - преимущество своей площадки в НХЛ очень важно, а если "Вашингтон" проиграет и второй матч, то уже более чем с 50% вероятностью именно Овечкин, Кузнецов и Орлов поедут в Данию на ЧМ.