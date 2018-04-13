пятница, 13 апреля 2018 г.
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  • Италия вслед за Германией отказалась от участия в военной операции против Сирии из-за химатаки в Думе

Италия вслед за Германией отказалась от участия в военной операции против Сирии из-за химатаки в Думе

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ФОТО: Illustratsioon

Власти Италии вслед за Германией объявили о том, что они не будут принимать участие в предполагаемом военном ответе западных стран на химическую атаку в сирийском городе Дума (Восточная Гута), ответственность за которую Запад уже возложил на режима Башара Асада, передает агентство Reuters.

Как отмечают журналисты, в четверг, 12 апреля, премьер-министр Италии Паоло Джентилони обсудил ситуацию в Сирии со своими коллегами из других стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет Newsru.com.

По итогам переговоров в Риме заявили о том, что не будут принимать участие в военной операции, если она состоится, но готовы помочь своим союзникам логистической поддержкой.

В итальянском правительстве пояснили, что это решение обусловлено "текущей международной ситуацией и двусторонними соглашениями".

Ранее Ангела Меркель объявила о том, что Германия не будет присоединяться к военной операции и возможным авиаударам по позициям сирийского правительства в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе.

В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о том, что в Париже располагают доказательствами использования властями Сирии химического оружия. Макрон подчеркнул, что "оно было использовано режимом Асада". Всю имеющуюся информацию еще необходимо проверить, уточнил при этом президент.

Британский премьер-министр Тереза Мэй накануне заявила, что для участия в операции британских военных нужно больше доказательств факта химатаки. Однако, по последним данным, Лондон активно ведет подготовку к такому удару.

О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом.

В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там признаков отправления людей.

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