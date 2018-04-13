пятница, 13 апреля 2018 г.
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СМИ: в Балтийском море потерпел крушение военный вертолет

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ФОТО: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Военный вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

Два члена экипажа вертолёта Ка-29, потерпевшего крушение в Балтийском море, погибли, сообщает в пятницу Балтийский флот (БФ).

"12 апреля 2018 года около 23.30 при проведении ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя вертолёта погиб", - говорится в сообщении Балтийского флота РФ, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что полет проходил в простых метеоусловиях.

"На месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция", - говорится в сообщении.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, дальнейшее развитие вертолета Ка-27. Разработан в ОКБ имени Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.

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