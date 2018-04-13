Бились, но не пробились

ЦСКА (Россия) - Арсенал (Англия) 2:2 (по сумме двух матчей 3:6)

Заразившись примером "Ромы" и "Ювентуса", москвичи были близки к тому, чтобы преподнести сенсацию в Лиге Европы. После поражения 1:4 в первом матче, подопечные Виктора Гончаренко могли сильно удивить футбольный мир - армейцы вели к 75-й минуте 2:0, после голов Чалова и Набабкина, забитых сразу перед и сразу после перерыва. Армейцы могли забить и третий мяч, но удар Головина в последний момент перевел на угловой Чех, а Сергей Игнашевич чудом не попал с 20 метров в ворота.

На этом опасные моменты у ЦСКА кончились. Кончились и силы - играть почти полтора часа с "Арсеналом" в темпе АПЛ у армейцев не получилось. За усталостью последовали ошибки, которые два раза использовал "Арсенал" - две передачи Эль-Ненни и Уэлбек и Рэмзи делают счет 2:2, причем Рэмзи забил гол уже в самом конце компенсированного времени, на 92-й минуте.

Для главного тренера "Арсенала" это был пятый матч против российских клубов в Москве. В первый раз Арсен Венгер приехал с "Монако" в гости к "Спартаку" в 1994 году и сыграл 0:0, за пять встреч Венгер ни одной победы в России не одержал.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча: «У нас просто не хватило сил. На 75 минут хватило, потом просто вышел пар. Замена Бистровича? После его замены уровень игры упал, ну и в целом после замен падала скорость игры, к сожалению. Тем не менее, это не критика, мы не заслуживаем критики. Все футболисты на протяжении этого еврокубкового сезона заслуживают самых добрых слов.

Я не думаю, что замена Дзагоева сильно сказалась. Мне казалось, что Витиньо поначалу усилил, а потом пропало то движение, которое у него было в начале. Может быть, с Дзагоевым мы бы сыграли лучше, но это не факт. 75 минут мы были великолепны, контролировали игру, заслуженно выигрывали, но на последние 15 минут нас не хватило», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер :" Еще по первой игре было ясно, что ЦСКА – очень хорошая команда. И счет 1:4 – это еще не поражение, ничего не было потеряно. Мы не были полностью сфокусированы на этой игре. И после счета 0:2 нам стало тяжело, стало опасно. Но все же в концовке мы смогли организовать контратаки и забить."

Зальцбург (Австрия) - Лацио (Италия) 4:1 (по сумме двух матчей 6:5)

Если ЦСКА чудо сотворить не удалось, то "Красным Быкам" из Зальцбурга это оказалось под силу. Задача для австрийцев была полегче чем у москвичей - после гостевого поражения 2:4, достаточно было всего двух мячей, но "Лацциале" Чиро Иммобиле на 55 минуте забил гол, удвоив задачу для хозяев - теперь надо было забивать уже четыре мяча. С двойным планом австрийцы справились: в ответной атаке Дабур сравнивает счет в матче, а с 72-й по 76-ю минуты "Ред Булл" перевернул мир вверх ногами, забив три мяча в ворота итальянцев. От такого удара "Лацио" оправиться не смог и завершил еврокубковый сезон в 1/4 финала Лиги Европы.

Марсель (Франция) 5:2 Ред Булл Лейпциг (Германия) (по сумме двух матчей 5:3)

Французам пришлось отыгрываться уже на второй минуте, когда нападающий гостей Брума открыл счет, но уже через семь минут "Марсель" вел в счете после удара Сарра и автогола Ильзанкера. В последний час игры хозяева трижды поражали ворота немецкой команды, на что "Лейпциг" ответил только одним голом.

Немного не хватило лиссабонскому "Спортингу", чтобы перевести матч с "Атлетико" в овертайм- хозяева победили 1:0, после поражения в Испании 0:2, однако "Атлетико" хватило мастерства для отражения атак "Спортинга" и без особых проблем довести матч до победы по сумме двух матчей.