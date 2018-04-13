Рынок квартир в новостройках бьет рекорды по продажам

«Спрос на новый жилой фонд до сих пор остается высоким, поскольку приток населения в Таллинн все еще не демонстрирует никаких признаков ослабления», – сказал Сооман.

Согласно официальному регистру только с начала минувшего года население Таллинна пополнилось 6 000 новыми жителями. «Все эти вновь прибывшие люди должны где-то жить, и высокий спрос как на рынке арендного, так и продаваемого жилья вдохновляет людей с более высокими доходами и жителей, имеющих сбережения, инвестировать в недвижимость или менять имеющееся жилье на более комфортабельное», – пояснил Сооман.

По его словам, в настоящий момент в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено в общей сложности около 2 500 новых квартир. «Если нынешние темпы продаж сохранятся, то их не хватит даже на год», – отметил Сооман. Он подчеркнул, что львиную долю продаж нового жилья составляют проекты новостроек в пригородах и окрестностях городов, квадратный метр в которых стоит менее 2 000 евро. «Невзирая на общее оживление, продажа дорогих квартир в центре города проходит в неспешном темпе, поскольку предложений слишком много, а цены все-таки завышены», – добавил Сооман.