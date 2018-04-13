Полезный совет: использование воздуходувки для весенней уборки может представлять опасность

Руководитель сектора благоустройства Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал, что воздуходувки – инструменты, заслуживающие благодарности, однако применять их стоит все же, в основном, для уборки опавших листьев. «Вполне понятно, что у купившего дорогостоящее устройство квартирного товарищества или фирмы по благоустройству возникает соблазн быстро и удобно собрать с его помощью накопившуюся за зиму гранитную крошку и прочий появившийся из-под снега мусор, однако на самом деле такое применение этого инструмента крайне нежелательно и противопоказано, – сказал Лимбах. – Разлетающиеся по воздуху мелкие осколки царапают рядом расположенные автомобили, а взметнувшаяся вверх пыль и мусор оседают на окнах и фасадах. Но, что еще более важно, клубы пыли, поднятые вверх потоком воздуха, серьезно раздражает дыхательные пути проходящих мимо людей, что может вызвать расстройство здоровья».