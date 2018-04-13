пятница, 13 апреля 2018 г.
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Большая галерея: опубликованы лучшие фотографии года по версии World Press Photo

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Названы победители престижного международного фотоконкурса World Press Photo 2018, пишет Postimees.

Самый престижный конкурс в мире фотожурналистики и фотодокументалистики – World Press Photo – выиграл снимок венесуэльского фотографа Роналдо Шемидта, на котором запечатлен горящий бегущий мужчина в противогазе.

Данный кадр сделан в Каракасе 3 мая 2017 года во время антиправительственных выступлений. Одежда молодого человека загорелась, когда возле него взорвался топливный бак подожженного мотоцикла. С ожогами разной степени он был доставлен в больницу.

Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду "Фото года", пишет 112.ua. Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.

В прошлом году в главной категории "Фото года" победителем стал фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличи — награду он получил за снимок, сделанный непосредственно после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова.

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