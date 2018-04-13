Большая галерея: опубликованы лучшие фотографии года по версии World Press Photo

Самый престижный конкурс в мире фотожурналистики и фотодокументалистики – World Press Photo – выиграл снимок венесуэльского фотографа Роналдо Шемидта, на котором запечатлен горящий бегущий мужчина в противогазе.

Данный кадр сделан в Каракасе 3 мая 2017 года во время антиправительственных выступлений. Одежда молодого человека загорелась, когда возле него взорвался топливный бак подожженного мотоцикла. С ожогами разной степени он был доставлен в больницу.

Среди тысяч снимков в этом году впервые был выбран шорт-лист из шести претендентов на главную награду "Фото года", пишет 112.ua. Все ставшие лучшими кадры изображают последствия конфликтов в горячих точках либо действий террористов.