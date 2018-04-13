В Таллиннском вытрезвителе произошли важные изменения

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, инвестиции в видеокамеры были просто необходимы для обеспечения безопасности попавших сюда нетрезвых людей и слежения за состоянием их здоровья. Это позволяет также безотлагательно вмешаться в конфликты, которые могут возникнуть между нетрезвыми сокамерниками (камеры рассчитаны на двух временных обитателей), или в случае буйного поведения нетрезвого человека.