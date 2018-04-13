пятница, 13 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Таллиннском вытрезвителе произошли важные изменения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннский вытрезвитель.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Все 20 камер Таллинского вытрезвителя отныне обеспечены видеонаблюдением. До сих пор видеокамеры имелись только в шести из них, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, инвестиции в видеокамеры были просто необходимы для обеспечения безопасности попавших сюда нетрезвых людей и слежения за состоянием их здоровья. Это позволяет также безотлагательно вмешаться в конфликты, которые могут возникнуть между нетрезвыми сокамерниками (камеры рассчитаны на двух временных обитателей), или в случае буйного поведения нетрезвого человека.

В минувшем году клиентами вытрезвителя стали 5420 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ