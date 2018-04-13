Территория участка 2553 м2. Прилегающие аллеи и парковая зона имеют дополнительную площадь 1,500 м2. Общая площадь дома - 497,5 м2.

ФОТО: KV.EE

В доме три этажа, семь комнат, четыре спальни, три ванных комнаты, открытые террасы с видом во двор и на море, зона спа с бассейном и банный комплекс.

ФОТО: KV.EE

Дизайн интерьера выполнен в стиле Art Deco, где преобладают полированные поверхности полов, колонн, мебельных панелей в сочетании с нержавеющей сталью и стеклом. Полы из полированного натурального гранита.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2007 году по проекту архитектора Рауля Кылламаа. Все в доме продумано до мельчайших деталей. Дом имеет очень интересную и удобную планировку. По замыслу архитектора в центре здания создано единое открытое пространство с высотой потолков до десяти метров. Реновация была завершена в 2018 году.

ФОТО: KV.EE