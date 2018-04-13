"Нам стыдно за биатлон, стыдно за соотечественника"

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал обыски в IBU и начало расследования в отношении главы организации Андерса Бессеберга.

Швед отметил, что не удивлен происходящими событиями и приветствует начало расследования.

«Это известно уже достаточно давно, особенно после докладов Макларена о Сочи-2014. Уже тогда было понятно, что что-то идет не так.

Очень плохо, что в IBU такой президент, который занимается такими делами. Если ты задаешь Бессебергу или другому чиновнику из IBU вопросы и в ответ сталкиваешься с небрежностью, потому что никто серьезно к твоим вопросам не относится, начинаешь понимать, что проблема больше, чем ты думал ранее. На Кубке мира проходили мероприятия, куда нас приглашали и где присутствовал Бессеберг. Он вел себя небрежно. Он не воспринимает нас всерьез. Я не считаю, что у Норвегии в целом есть проблемы с допингом. Все индивидуально. Бессеберг слишком долго занимает свой пост. И если вначале ты не коррумпирован, вскоре ты таковым станешь. Думаю, у него было слишком много власти и денег. Это развращает. В России много звезд биатлона, много фанатов этого вида спорта. Я могу понять, что IBU хочется позаботиться о болельщиках и спортсменах из России, но неправильно делать это таким образом. Мы не хотим, чтобы IBU стал вторым FIFA. В FIFA было много коррупции, и похоже, в биатлоне она тоже есть», – сказал Самуэльссон Aftonbladet.

Согласен с Самуэльссоном и соотечественник, олимпийский чемпион Бьорн Ферри: «Дыма без огня не бывает. Обыски не проводятся без серьезных для того оснований. Я наверняка соревновался с теми, кто употреблял допинг, и это очень плохо. Я думал, что делается все возможное для того, чтобы спорт оставался чистым. Я убежден, что подавляющее большинство биатлонистов действительно желает этого, и это настоящий скандал, что у нас нет лидеров, обладающих по-настоящему твердым характером.

Не думал, что обман мог осуществляться на таком высоком уровне. Я понимаю, когда кто-то мошенничает, и это трудно установить, но если имеются положительные допинг-пробы, которые были скрыты, то всем спасибо и до свидания. Просто заменить всю верхушку.

Любые действия имеют последствия. Речь о взрослых людях, но ведь власть постепенно развращает. Хочется думать, что этого не происходит. Но очевидно, что это не так. А в этом случае было бы лучше не держать одного человека на посту 30 лет, а менять руководство чаще», – заявил Ферри SVT.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо отметил, что ему стыдно за соотечественника, президента IBU Андерса Бессеберга.

«Для нашего спорта это очень плохая новость. Особенно для нас, норвежцев, ведь президент IBU тоже норвежец. Это отвратительное жульничество, если все так и происходило.

Мы, норвежцы, на протяжении многих лет боролись за чистоту спорта, и лидером в этой борьбе был Уле Эйнар Бьорндален. У него хорошие отношения с Андерсом Бессебергом, они здорово вместе работали.

Для биатлона, который мы, спортсмены, называем биатлонной семьей, это кризисный момент. Сперва вы говорите о чистоте спорта, а потом оказывается, что босс вашего вида спорта подозревается в том, что покрывал спортсменов, употреблявших допинг. Это худшее, что могло произойти. Тем не менее, мы должны запастись терпением и никого не осуждать до тех пор, пока все факты не окажутся на столе», – сказал Бо-младший.

Уле Эйнар Бьорндален, много лет входящий в состав исполнительного комитета IBU, отказался от комментариев по поводу скандала в организации.

«Идет расследование, и я бы хотел видеть заключения австрийской полиции, прежде чем что-либо комментировать», – сказал Бьорндален.

Четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свенсен считает, что репутация биатлона может серьезно пострадать из-за скандала.

«Ситуация удивляет и шокирует. Скепсис нарастает. Это как гром среди ясного неба. После интервью Родченкова складывается впечатление, что он знает, о чем говорит. Остается дождаться результатов расследования, вот в чем главный вопрос. Что будет, если обвинения окажутся правдой? Будет огромный скандал. Я действительно надеюсь, что этого не произойдет.