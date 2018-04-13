Зеппельт: "Oжидается огромное количество дисквалификаций российских спортсменов"

«Ещё не многие осознали: о российском скандале появится намного больше информации. Это будет иметь огромные последствия.

Масштаб допинга в России на протяжении нескольких лет: 9 тысяч (!) положительных допинг-проб, около 4,5 тысяч спортсменов расследуются в 60 международных федерациях. Ожидается огромное количество дисквалификаций", — написал Зеппельт в своём «Tвиттере».