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Стало известно имя нового главы концерна Volkswagen

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ФОТО: TOBIAS SCHWARZ/REUTERS

Новым главой немецкого автопроизводителя Volkswagen станет Херберт Дис, ранее отвечавший за развитие бренда. Такое решение принял наблюдательный совет компании в четверг, 12 апреля. Одна из главных задач нового руководителя - развитие сферы электромобилей.

Дис сменит Маттиаса Мюллера, который возглавил VW осенью 2015 года, будучи назначенным на эту должность на фоне так называемого дизельного скандала. Изначально предполагалось, что его контракт истечет в 2020 году, однако стороны достигли обоюдного согласия по его расторжению, пишет DW.com.

В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Летом 2017 года компания пришла к соглашению по поводу компенсаций автовладельцам США. "Дизельный скандал" обошелся компании в десятки миллиардов долларов.

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