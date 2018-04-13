Стало известно имя нового главы концерна Volkswagen

Дис сменит Маттиаса Мюллера, который возглавил VW осенью 2015 года, будучи назначенным на эту должность на фоне так называемого дизельного скандала. Изначально предполагалось, что его контракт истечет в 2020 году, однако стороны достигли обоюдного согласия по его расторжению, пишет DW.com.