В больнице умер мужчина, получивший ожоги при пожаре

Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша постройки уже сгорела. Из дома вынесли 61-летнего мужчину, который получил серьезные ожоги. Пострадавшего доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался от полученных травм, передает Лыунаская префектура.

Спасатели потушили пожар за несколько часов. От дома остались лишь обугленные стены. По предварительной оценке спасателей, пожар мог произойти из-за небрежной топки печи. Она была в крайне плохом состоянии и поломана, а вокруг нее было много горючих материалов и мусора.