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  • В больнице умер мужчина, получивший ожоги при пожаре

В больнице умер мужчина, получивший ожоги при пожаре

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Вчера, 12 апреля, в 12.15 в центр тревоги сообщили, что в деревне Нурга в волости Пыльтсамаа горит одноэтажный бревенчатый дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша постройки  уже сгорела. Из дома вынесли 61-летнего мужчину, который получил серьезные ожоги. Пострадавшего доставили в больницу, где он, к сожалению, скончался от полученных травм, передает Лыунаская префектура.

Спасатели потушили пожар за несколько часов. От дома остались лишь обугленные стены. По предварительной оценке спасателей, пожар мог произойти из-за небрежной топки печи. Она была в крайне плохом состоянии и поломана, а вокруг нее было много горючих материалов и мусора.

Почему пожар обнаружили так поздно, а хозяин дома получил такие серьезные ожоги, до сих пор остается невыясненным.

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