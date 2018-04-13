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  • С сегодняшнего дня на загородных шоссе изменится максимально разрешенная скорость движения

С сегодняшнего дня на загородных шоссе изменится максимально разрешенная скорость движения

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ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начнет устанавливать на загородных шоссе дорожные знаки, согласно которым максимальная скорость движения будет увеличена с 90 до 110 км/ч, сообщает Postimees.

В этом году максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать на 135 км загородных дорог, а со скоростью 100 км/ч можно будет ехать по 15 километрам шоссе.

Максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать как на четырехполосных участках загородных шоссе, так и на отрезках, где используется схема движения 2+1.

Департамент шоссейных дорог подчеркнул, что возможность ехать быстрее на участках с четырьмя полосами движения — это всего лишь возможность, а не обязанность.

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