С сегодняшнего дня на загородных шоссе изменится максимально разрешенная скорость движения

В этом году максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать на 135 км загородных дорог, а со скоростью 100 км/ч можно будет ехать по 15 километрам шоссе.

Максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать как на четырехполосных участках загородных шоссе, так и на отрезках, где используется схема движения 2+1.