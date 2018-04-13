С сегодняшнего дня на загородных шоссе изменится максимально разрешенная скорость движения
13 апреля 2018 г., 10:29
С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начнет устанавливать на загородных шоссе дорожные знаки, согласно которым максимальная скорость движения будет увеличена с 90 до 110 км/ч, сообщает Postimees.
В этом году максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать на 135 км загородных дорог, а со скоростью 100 км/ч можно будет ехать по 15 километрам шоссе.
Максимально разрешенная скорость движения в 110 км/ч будет действовать как на четырехполосных участках загородных шоссе, так и на отрезках, где используется схема движения 2+1.
Департамент шоссейных дорог подчеркнул, что возможность ехать быстрее на участках с четырьмя полосами движения — это всего лишь возможность, а не обязанность.