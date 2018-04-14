Эксперт: сравнение мартовских показателей по сделкам с недвижимостью не вызывает оптимизма

В марте нынешнего года в семнадцати крупнейших эстонских городах было заключено 1 182 сделки по приобретению квартир. Для сравнения: в этом же месяце 2017 года в индексированных городах было совершено 1 548 сделок с квартирной собственностью, то есть на 31 процент больше!

Индекс Pindi, объединяющий квартирные сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился в марте на 2%, и взвешенная средняя стоимость сделок составила 1 402 евро за квадратный метр. В феврале по корригированным данным этот показатель достигал 1 431 евро/м².

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что цены на квартиры во многих городах достигли своего предела. «Весной рынок, как правило, действительно активизируется, поскольку хорошая погода и растаявший снег наводит людей на мысль о необходимости создания своего гнезда. Нынешний же март стал исключением, поскольку, во-первых, он выдался очень холодным, и, во-вторых, цены на недвижимость достигли такого предела, что многие семьи отложили свое решение о приобретении жилья или вовсе изменили его, – пояснил Сооман. – Спрос никуда не исчез, однако постоянный рост дороговизны жизни и стоимости потребительской корзины оставляет все меньшему количеству семей возможность откладывать деньги и чувствовать внутреннюю уверенность, обращаясь в банк за кредитом. И это происходит, прежде всего, в регионах с более низкими доходами», – добавил он.

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 8 процентов ниже. А при сопоставлении с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 125 процентов выше.