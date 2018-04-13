Бессеберг: "Родченков манипулировал пробами вопреки минспорта и ОКР, но убивать его никто не хочет"

«Должен сказать, что у меня много вопросов относительно Родченкова. Уверен, что в российском спорте существовала систематическая манипуляция допинг-пробами, которая начиналась с Московской антидопинговой лаборатории и Родченкова, руководившим ей. Но это делалось вопреки Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России. Я видел переписку, которая касалась биатлонистов, чьи дела мы разбирали.

Если ознакомиться с этой перепиской, то становится ясно, что это была коррумпированная система. Макларен в своём докладе ясно дал понять, что он не собрал конкретные доказательства против тысячи спортсменов, но было много индикаторов данной ситуации. Думаю, что доклад Макларена верен, но его проблема в том, что у многих не было и нет до сих пор доступа к дополнительной информации.

В докладе комиссии Шмида говорится, что национальные федерации не были вовлечены в эту схему. Это около 20-25 зимних и летних федераций — если бы они были вовлечены, то об это знали бы сотни людей. Рано или поздно кто-то рассказал бы об этом. Поэтому я подозреваю, что этим занималась лаборатория и Родченков, возможно, РУСАДА, а затем уже отдельные люди в минспорта и ОКР.

Мне кажется, что у Родченкова огромное желание стоять перед камерой. Интересно, что он общается с тележурналистами, снялся в фильме, раздаёт интервью, однако не идёт на контакт с юристами и людьми, которые ведут расследования в федерациях. Он не появился на заседании CAS, поэтому с ним пришлось общаться по «скайпу», при этом можно было только услышать его голос.

Я не знаю, можно ли ему доверять. Мне кажется, что ему нужно внимание СМИ. Конечно, никто не хочет его убивать.

«IBU не имеет авторизации, чтобы проводить тесты для паспортов крови или допинг-контроля. Мы используем только национальные антидопинговые агентства и группы, которые работают с этим и имеют аккредитацию WADA. Только полученные ими данные могут быть заложены в систему. Это я проверил, и когда цифры введены, никто не сможет зайти и удалить или изменить их.

Mы получаем информацию, если появляется подозрительный паспорт или данные какого-то из паспортов четко указывают на наличие допинга. Если такой случай имеет место, то мы издаем постановление и передаем дело независимому антидопинговому комитету для слушаний. Они выносят по делу вердикт.

Если есть подозрительный образец крови, то по договоренности с аккредитованной WADA лабораторией в Осло мы отправляем им этот образец. Они проводят первую оценку. Затем данные отправляется группе экспертов, которая дает свое заключение. Обычно после этого они отправляют дело авторизованной группе WADA, где три человека тоже рассматривают эти данные.

Правило WADA таково, что если все три эксперта едины во мнении, что проба положительна, то открывается допинговое дело. Если единства нет, но нам отправляется сообщение, что нужно продолжить целенаправленное тестирование.

За последние пару лет у нас было одиннадцать подобных дел, когда мы получали от экспертов заключение о продолжении тестирования. Одиннадцатый случай особый, он находится на рассмотрении в системе с 2012 года.