День, когда прохудились трубы

Авторы спектакля: режиссеры Киур Аарма и Яак Кильми, драматурги Пирет Яакс и Андрис Фельдманис - счастливо избегли высоких слов. События десятилетия увидены глазами обитателей 16-этажного дома-башни на Ыйсмяэ теэ, 10; повествование ведут три юных жильца дома: Кристина, Янно и Марек. В начале десятилетия они дети; в конце – молодые люди, решающие, каким путем идти.

Яак Кильми и Киур Аарма – кинематографисты. Когда-то Финское ТВ заказало им документальный фильм о детстве в 1980-е; фильм не состоялся, зато родился спектакль.

Оба они – до мозга костей документалисты (хотя на счету Кильми есть и игровой фильм «Герои», но и он – почти документальное повествование о молодых людях, которые примерно в то же время, о котором идет речь в «Потопе», слиняли из совка – и оказались очень плохо подготовлены к реалиям свободного мира). Выкорчевать из себя призвание невозможно. Постановка похожа на что угодно: стендап-комедию, видео-шоу с использованием нескольких экранов, исповедальные монологи, но не на традиционный классический театр. Оно и к лучшему. «История столетия» дала театрам возможности рассказать о каждом десятилетии из этих ста, обращаясь к небанальным формам. Насколько это плодотворно, можно судить по двум великолепным постановкам: «Революция» (NO99) и «Б.Б. появляется ночью» (Театр фон Краля и Тартуский Новый театр).

Многозначная перекличка: образ потопа становится одним из ключевых и в «Революции», и в перформансе Кильми и Аарма. Но в NO99 потоп смывал все с лица земли, становясь вселенской катастрофой, а здесь мы имеем дело с маленьким частным потопом, от которого пострадали жильцы дома-башни. В обоих случаях речь идет о «потопах» со схожими финалами, но в то время, которое хорошо помнят многие из нас, жертв и разрушений было на несколько порядков меньше. Поэтому у NO99 - патетика, грандиозность, а у NUKU и Vaba Lava преобладают лирика и ирония.

Ковчег в разрезе

Первый акт – ироничное повествование о жизни дома-башни и нелепостях поздней советской жизни. А заодно немного истории района Вяйке-Ыйсмяэ – в то время самой благоустроенной и самой престижной «спальни» Таллинна. Когда-то здесь стояли хутора; одной из рассказчиков, Кристине (Лийвика Ханстин), становится известно, что в колодце того самого хутора, на месте которого построен дом номер 10, утонула девочка. Грунтовые воды напоминают о том, что жизнь стоит на зыбкой основе. (Я не хочу пугать жителей Ыйсмяэ – речь в данном случае о метафоре, которая еще не раз напомнит о себе: вода то исчезнет – в те времена неполадки с водопроводом стали удивительно частыми, то хлынет, приводя в ужас жильцов).

Сцена из спектакля ФОТО: Фото из архива Vaba Lava.